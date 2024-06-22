台灣遊客希臘溺斃　家屬怒控導遊、船員懶理錯過黃金救援時間

今年5月，台灣彰化縣一名白姓縣民的姐姐一家人前往希臘旅行，並到聖托里尼島（Santorini）遊玩。然而其姐夫期間游泳溺斃，意外發生不到5分鐘，他的姐姐察覺異狀後，向希臘導遊、船長求救，可皆未獲幫助，導致黃金搶救時間被錯過。白姓縣民周五（21日）就事件向台媒投訴，並寄語民眾外遊時要注意安全設施，不能盡信網上的星級評價。



據《聯合報》報道，白姓縣民表示，他的姐姐、姐夫一家為慶祝女兒大學畢業，5月18日前往希臘旅行，並對網上看到的聖托里尼島火山口遊船之旅深感興趣，遂全家報名，翌日搭船從聖托里尼島到附近小島遊玩。當日，遊船在距離小座海水溫泉小島的50公尺外停下，遊客想到島上硫磺石岸需要游過去，遊船包括船長、導遊、船員共3人，提供浮板、救生圈和浮條，但沒有救生衣，泳技不錯的姐夫則沒使用浮板、救生圈或浮條，直接游往硫磺石岸。

不久，留在船上的姐姐看見丈夫游到一半時偏離直線，停止兩分鐘且動作奇怪，隨即告訴希臘導遊，但對方似乎見怪不怪，態度冷漠地回應沒什麼奇怪，船員既不拋救生圈，也沒救援動作。之後，姐夫開始往硫磺石岸用力划水，還沒到岸邊就往海中趴下，周圍遊客於是趕快游過去將其架上岸。

聖托里尼島附近小島火山口讓海水變溫暖，吸引不少遊客前來觀光。（聯合報）

姐姐見狀後急忙找醫生，但船長回答：「我是醫生，我也是船長，不能離開這艘船。」之後，船員拋下大塊浮板，在眾人幫助下，姐夫被運回船，可已無生命跡象。事後根據雅典醫院解剖結果，死因證實為溺水，沒心肌梗塞等疾病。

白姓縣民表示，姐夫的身體剛運到聖托里尼島，船長、導遊、船員就像沒事似的，各自散去，遊船公司在事故後也沒任何表示。經家人事後研商，他們決定循法律途徑討公道。

他和家人希望，通過今次令人心痛的意外，提醒民眾外遊時不能盡信網上評價，如涉事遊船公司評價四顆星，維護遊客安全卻漏洞百出。其次是要留意安全專業人員、設施和裝備是否齊全，很多戲水行程不能只看表面，須注意是否有救生員、救生衣、救生圈，避免自陷險境。