山東艦現身呂宋島外海　台媒：解放軍機護航繞滿台灣西南空域

台灣軍方今（2）日表示，從1日清晨6時，迄2日清晨6時止，偵獲解放機13架次，其中有10架次飛越海峽中線，進入台灣北、中、西南及東部空域，6艘次解放軍艦，持續在台海周邊活動。台媒《中時新聞網》指出，解放軍戰輔機與無人機首度環繞台灣整個西南空域「飛好飛滿」，疑似因航母山東艦近日現身菲律賓呂宋島外海，空中戰機進行護航。



根據台防部公布解放軍機顯示圖，有10架次解放軍機飛掠台海中線，從北、中、西南、東南空域，四面包夾台灣本島，距離基隆僅47、80浬，台中51浬，鵝鑾鼻僅48、95浬。

解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（台防部提供）

據了解，國產航母山東艦航艦這兩天現身菲律賓呂宋島以西，等同於將呂宋島北部納入航母編隊的打擊範圍內，而這也是山東艦今年首次通過巴士海峽、進入菲律賓海演訓。接下來可能會通過巴士海峽穿越第一島鏈進入西太平洋，並進入第二島鏈。

台媒《中時新聞網》報道，前台灣空軍副司令張延廷表示，中國軍方將航母山東艦航向菲律賓海域一帶，除了一方面進行訓練，也可作為戰略牽制、或是做戰略預備隊隨時應援，「菲律賓的狀況對北京而言是可控的」。

2023年11月，台灣軍方拍攝到的山東艦航經呂宋海峽（巴士海峽）的照片，甲板上有10架艦載戰機。（台防部）

內地軍事專家張軍社則向《環球時報》表示，山東艦此次現身南海是正常訓練，但海上力量的提升，對個別挑釁的國家，自然是強而有力的威懾。張軍社強調，山東艦無論是在南海還是到西太平洋進行常態化訓練，都符合國際法和國際通行做法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，有利於維護地區和世界的和平穩定