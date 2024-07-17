18歲癌末男返家遇到惡車擋道　沒撐到回家已斷氣　家屬怒全網尋人

台灣一名18歲癌末患者日前搭乘救護車返回家，怎料救護車行經台灣國道一號時遭擋道，而且就算鳴笛示警，前方駕駛仍舊沒有禮讓，最終患者還沒撐到家裡就已斷氣。



家屬對此感到相當氣憤，死者哥哥的女友更公開發文稱，要求涉事駕駛到靈堂道歉，引發台灣輿論熱議。



據台媒報道，該名患者9日命危，家屬希望能留一口氣返回嘉義老家，無奈半路上救護車被前方車輛擋住道路。救護車駕駛眼見對方沒有讓路，於是鳴笛示警，怎料完全沒有效果，最終患者還沒撐到家裡就已斷氣。

死者親友對此感到十分遺憾，希望能夠肉搜擋道車主，並且要求對方來靈堂道歉。死者哥哥的女友發文稱，「剛剛擲杯（筊）問弟弟（死者）是不是想要車主來靈堂道歉，他說對！請廣大的朋友們一起協尋！」

死者親友對此感到十分遺憾，希望能夠肉搜擋道車主，並且要求對方來靈堂道歉。（爆廢公社）

貼文PO出後，引發網友討論，有網民批評，「看到救護車不讓是什麼心態？」、「今天車上如果是他家人看他會什麼想」，但也有人認為「送最一口氣有符合緊急救護嗎？你弟弟癌末是他造成的嗎？道什麼歉，真的急為什麼救護車不變換車道？」

針對網民質疑，救護車的旁邊的車道沒有任何車輛，救護車卻不自行變換車道，而是堅持在內線行駛？對此，死者的哥哥也出面解釋，因為當時弟弟腦壓相當高，「真的是撐一口氣回家，能不搖晃就盡量不搖晃，變換車道時坐著、躺著的感受差異相當大」，為了替患者考量所以才沒有變道。

事件曝光後引起大量討論，國道警方看見影片後對此回應，若是前車的行為被認定是不避讓，將會開出新台幣3,600元罰鍰、吊銷駕照的處分。

不過根據桃園市衛生局說法，載送臨終病患回家不算緊急事件，依規定不能使用警鳴器，若要開罰，須先釐清救護車隸屬縣市，由該地主管機關進行認定處置。