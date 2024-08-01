IPAC：大陸圖阻外國議員赴台參加會議　採取極度過分霸凌行為

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在台灣台北舉行年度峰會，來自23個國家約50名議會成員出席。會議結束時，主辦單位表示，中國大陸試圖阻止外國議員參加在台灣的會議，並採取極度過分的霸凌行為。



綜合英國《衛報》（The Guardian）、台灣中央社報道，IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示，部分代表接到電話或要求，希望在峰會同一時間內安排別的會議，藉以傳達不應涉入台灣問題；也有成員則獲邀改赴中國大陸訪問，就好像他們可以被收買一樣。他認為，這是非常明顯的霸凌，十分跋扈，極度過分，且被霸凌者都是全球南方（global south）國家。

報道指，以往大陸駐外大使曾致電IPAC成員，冀他們拿掉在公報中的署名，一些成員也成為中國網絡攻擊或制裁的目標。斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）在IPAC會中表示，她正是被針對的目標之一。出生在共產時期的捷克斯洛伐克的她認為，這如同她的親戚想出國旅行，或者對政府有所疑慮，就被叫到共產黨總部接受恐嚇與盤問。

而玻利維亞反對派參議員兼是次峰會共同主席薩拉德（Cecelia Requena）則表示，當地不乏對中國在玻利維亞政府的影響力、當地基建的商業參與度及嚴重破壞環境項目的嚴重關切。他表示，中俄在沒有太多阻力下控制拉丁美洲資源，但當地政客不敢反擊。他認為，與中國大陸往來的方式必須改進，「好讓我們的國家利益受到尊重」。

7月30日，賴清德於「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會發表談話。（台灣總統府提供）

7月30日，IPAC通過決議指出，聯大第2758號決議僅主張中華人民共和國於聯合國的合法代表權，沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位、沒有主張中國對台主權，並對台灣參與聯合國及其相關機構的地位保持沉默。同日，台灣賴清德今發表談話，抨擊北京錯誤詮釋聯大2758號決議文，是為了建構解放軍武力攻台的法理依據。

對此，國務院台辦發言人陳斌華回應指，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則，其權威不容挑戰。

他稱，事實上，1949年中華人民共和國成立後，即成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。中華人民共和國理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位。這從政治上、法律上和程序上徹底解決了全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。

一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家與中國建立外交關係的政治基礎，充分體現了國際大義和人心所向。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，一再夥同美西方反華勢力污蔑攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持一中原則的基本格局，只會讓國際社會更加清楚台灣是中國一部分的事實。