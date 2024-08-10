柯文哲政治獻金申報疏失　民眾黨致歉　監察院：依法辦理

近日，台灣民眾黨主席柯文哲被指總統大選政治獻金申報不實。周六（10日），民眾黨坦承疏失並致歉，表示將盡快補正資訊。監察院則表示，如有擬參選人的政治獻金收入或支出，經檢舉涉有違反政治獻金法相關規定，監察院皆會依法辦理。



外界頻繁質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報涉嫌不實，日前甚至有廠商透過媒體發聲明指，指未收到有關款項，引發爭議。此外，柯文哲妻子陳佩琪日前坦承用兒子名字開公司，同樣引發外界質疑。疑受事件影響，柯文哲原定周六下午與民眾黨立委黃國昌、新北市議員陳世軒出席的「新北搖滾水樂園活動」，在活動前1小時突然宣告柯文哲取消出席。

周六，民眾黨透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

柯文哲被指總統大選政治獻金申報不實。圖為1月13日晚，柯文哲於競選總部宣布敗選，並在向支持者發表敗選感言。（柯文哲競選總部）

時任柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，她前一天才得知此事，目前黨部還在對帳中，因公司發票出帳、匯款很清楚，後來發現是帳務上面的問題，接下去會進一步比對，做出相關更正。她表示，最重要是對廠商很抱歉，因廠商過去的確幫民眾黨舉辦非常多造勢大會，錯誤不該發生。她認為這是一個很嚴重的問題，感到很抱歉，並相信黨部會做最完善處理。

監察院則表示，有關總統、副總統選舉各擬參選人政治獻金會計報告書，監察院均依例列為年度查核計畫重點，如有擬參選人的政治獻金收入或支出，經檢舉涉有違反政治獻金法相關規定，監察院皆會依法辦理。