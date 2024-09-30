「亞洲北約」構想再現？石破茂的防務政策會否刺激中日台局勢？

日本自民黨總裁選舉結束，石破茂順利當選新任總裁，預計接任首相職位。多位台灣學者今（30）日在台北一場座談會上，針對石破茂的當選及其可能的政策走向進行了深入討論，並對未來的台日關係發表了看法。



座談會由台灣國策研究院副院長郭育仁主持，與會者包括台灣多位學者與政要，台灣外交部政務次長吳志中特別致辭，表示對石破茂當選的祝賀，並期待台日關係在其領導下繼續發展。吳志中強調，台日雙邊理念相近、共享價值，未來兩國在各領域的合作，特別是經貿與科技方面，將更加密切。吳志中也特別提到，台積電在日本熊本設廠的成功，象徵台日合作持續升溫。

台灣輔仁大學特聘教授何思慎對石破茂的當選表示看好，認為他的外交與安保政策將延續前任安倍晉三及岸田文雄的路線，尤其在日美同盟與台日合作上會更為積極。何思慎指出，石破茂過去兩度擔任防衛大臣，對安保議題有深刻了解，台日未來在軍事合作及海上安全上或有更多值得台灣政府期待的空間。

何思慎分析石破茂的外交與安保政策，研判將延續前任安倍晉三及岸田文雄的路線。（陳鄭為/攝）

國策研究院副院長郭育仁則表示，石破茂的當選有點出乎意料，這場選舉反映出自民黨內派系運作的複雜性。「這次選舉結果令人跌破眼鏡，不只是因為石破茂勝出，而是自民黨內派系的版塊移動出現了巨大變化。上次類似情況發生是在1993年，這次選後，安倍派勢力幾乎灰飛煙滅，麻生派系也陷入困境。」

郭育仁補充說，儘管石破茂勝選，但他領導的是一個「少數執政」的自民黨，內部派系仍在角力。「石破茂的執政，象徵自民黨內相對左派的勢力掌權，這將使日本政治陷入一段不穩定的時期，首相的任期或許也不會太長。」他還特別提到，石破茂修憲的主張在現實中難以實現，稱其為「天方夜譚」，認為即使安倍執政7年都未能完成修憲，石破茂更難具備推動的能力。

郭育仁認為石破茂的當選結果令人跌破眼鏡，反映出自民黨內派系運作的複雜性。（陳鄭為/攝）

亞太和平研究基金會執行長董立文則分析石破茂上任後的中日關係，認為歷史問題及雙邊緊張的軍事局勢使兩國關係難以大幅改善。董立文指出，石破茂作為日本首相，必須承擔起穩定中日關係的責任，並追求國家利益的最大化。然而，石破茂上任的時機處於中日關係惡化的階段，包括歷史問題、領土爭議和軍事緊張，這些問題將會使石破茂試圖改善中日關係的努力受到限制，包含歷史上的戰爭罪行、教科書問題、慰安婦議題以及日本修憲問題，都是北京關注的焦點，這些爭議難以迅速化解。

「石破茂將面對中日軍事緊張局勢，以及民間對中國的負面觀感，這些都會影響其外交政策的調整空間。」董立文補充道。

董立文開宗明義指出，任何日本首相都有一個穩定日中關係、追求日本國家利益最大化的責任，但石破茂上任的歷史時刻，是中日關係各方面關係惡化的階段，這會使得石破茂想要改善中日關係在現實中不太可能，或是努力效果有限。（陳鄭為/攝）

同樣針對中日關係發展，台灣師範大學東亞學系教授范世平認為，石破茂的當選對北京來說是相對安心的結果，因為相比於其他候選人，如高市早苗和小泉進次郎，石破茂與北京的互動歷史較長，對中國有較多了解。范世平指出，高市早苗的親台立場讓北京感到更大的壓力，而小泉進次郎在辯論中提及從未訪問過中國，只去過台灣，這也強化了其與北京的距離感。相比之下，石破茂的上台雖然不會讓北京感到欣喜，但也不至於引發強烈的對抗情緒。

范世平認為，石破茂的當選對北京來說是相對安心的結果。（陳鄭為/攝）

台灣國防安全研究院所長蘇紫雲則強調石破茂在亞洲北約議題上的立場，指出石破茂的執政將強調日本對美關係的「對等性」，並有可能增加國防預算，延續岸田內閣的政策。然而，蘇紫雲也表示，亞洲北約的構想實施難度大，特別是考慮到東盟國家的立場，但美日韓三國軍事合作的深化是未來可以預見的趨勢，而既有的「五眼聯盟」也將會繼續成為石破茂與美國維持防衛機制的重要基礎。

蘇紫雲預期石破茂上任後會延續岸田內閣的作法，增加日本國防預算，但亞洲北約的議題，知易行難，過去早有提出，現在若再次出現，考量東協立場，亞洲北約不大具有可能性。（陳鄭為/攝）

總體來看，多位台灣學者對石破茂上任後的台日關係表示樂觀，認為他將延續友台政策，並在經貿、科技、安保等領域推動更深層次的合作。同時，中日關係在他的領導下，將繼續保持一定程度的緊張，但在經濟與外交上仍有維持穩定的可能性。