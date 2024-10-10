雙十節｜朱立倫批賴清德字典充滿「鬥」　昐其用總統高度面對問題

今日（10月10日）是台灣的雙十節，國民黨在中央黨部前廣場舉行升旗儀式。黨主席朱立倫發言時批評總統賴清德上任至今，字典裏充滿著「鬥」，呼籲民進黨跨越狹隘的意識形態，也請賴清德用總統高度，而不是用民進黨的角度來面對問題。另一方面，台北市長蔣萬安表示，期許賴清德能夠跨越意識形態，也希望兩岸關係、大環境能夠和緩一些，帶來和平穩定的曙光。



朱立倫致詞時表示，和平這條道路，是國民黨從過去執政時所堅持的，不管是遵循憲法、兩岸人民關係條例，九二共識、一中各表、反對台獨等重要立場，以此開展兩岸對話交流，都是重要的基礎。

外傳賴清德談話準備強調的字是「跨」，朱立倫指出，不管是跨越黨派、國際、產業、時代等都很好，但最重要的是，民進黨必須跨越狹隘的意識形態，民進黨過去所堅持的台獨、反核與廢死，在21世紀的今天，必須放下意識形態。他請民進黨、賴清德跨越狹隘的台獨意識形態，放下反核的意識形態。

朱立倫進一步強調，他再次請賴清德用總統的高度，而不是用民進黨的角度來面對問題。總統的高度，就是請立法院支持行政院的預算，但是也要請行政院尊重立法院的決議。賴清德必須拿出智慧，跨越狹隘的意識形態，展現出讓兩岸和平的方式、講法、立場，唯有這樣才能夠讓大家安居樂業的過好日子。

國民黨上午在中央黨部前廣場舉行升旗典禮，朱立倫、前總統馬英九等人出席。（ETtoday）

朱立倫被問到日前在中常會回應賴清德的「祖國論」，是否是在唱和中共總書記習近平以一中為核心的思考。對此，他回應道，有這樣講法的人是充滿意識型態，以及狹隘的台獨思維。他又指，很多人會說自己是台灣人，也是漳州人、泉州人，或可能是廣東的客家人、上海人等等，這表示大家勿忘祖宗，不要忘本，而這也是台灣人最好的傳統。

另一方面，蔣萬安表示，期許賴清德能夠跨越意識形態，能夠帶領著大家熱愛中華民國，「我想這是我們共同的期許」。

對於前總統馬英九不滿賴清德主張「新兩國論」而拒絕出席總統府前舉行的大典，蔣萬安重申，希望賴清德跨過意識形態，能夠以民為本、傾聽民眾心聲。他進一步表示，大家都熱愛中華民國，所以希望兩岸關係、大環境能夠和緩一些，能夠帶來和平穩定的曙光。