劉德華睽違11年台北巡唱遇康妮來襲　與台北捷運協調後宣布取消

「四大天王」之一的劉德華（華仔），睽違11年再在台灣開個唱，於10月31日起一連4天在台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」世界巡迴演唱會，可是卻碰上強颱康妮（台灣譯作：康芮）襲台，台灣昨日（30日）晚間已經宣布今日（31）全面停班停課，但劉德華演唱會主辦方仍宣布今晚演唱會將會照常在台北小巨蛋舉行，引發台灣社會關注，不少民眾擔心前往演唱會粉絲的安全。



下午3時，主管台北小巨蛋的台北捷運公司宣布，基於觀眾人身安全，並依照契約規定通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告。劉德華演唱主辦單位超級圓頂則宣布，演唱會確定停辦，正積極和各單位討論是否及何時可以補辦今日取消之場次，並將受理10月31日場次全額退票，受理時間至11月6日晚上11點59分。



劉德華。

台北捷運公司31日下午3時宣布，有關31日劉德華在小巨蛋舉辦演唱會是否照常舉辦，台北捷運公司經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告，民眾可依主辦單位超級圓頂及遠大售票系統公告辦法辦理退票。

台北捷運表示，考量文湖線、高架平面路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站）因風速已達停駛標準，於上午11時停止營運，預計今天下午到夜間，將是台北市風雨最大的期間，呼籲民眾留在家中，以策安全。