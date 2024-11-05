美國總統大選｜特朗普再提林郁婷性別爭議　稱要賀錦麗和拳王對決

特朗普（Donald Trump）投票日前夕前進最關鍵搖擺州賓州造勢，再度提起2024年巴黎奧運女子拳擊賽事性別爭議，影射台灣拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞拳后是「男變女」與義大利選手對打，還說應該把賀錦麗送上擂台和拳王泰臣（Mike Tyson）對決，「一定會很有趣」。



圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州雷丁（Reading）出席造勢集會。（Reuters）

特朗普4日在賓州雷丁（Reading）造勢，雖然沒有指名道姓，但是他指出今年巴黎奧運拳擊賽事的兩名選手，「你們看過那兩個拳手嗎？他們原本是男人，變性成女人」。美媒稱，特朗普口中的兩名拳手正是奧運被捲入台灣與阿爾及利亞奧運金牌林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）。

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「這兩人參加女子拳擊賽，」特朗普說，「他們分別和非常好的年輕義大利女生對打，然後，碰，她被一記左直拳打個正著」。

特朗普先是說他們可以跟拳王泰臣對打，接著又說，「把泰臣和賀錦麗一起放上擂台，一定會很有趣」。

據了解，特朗普長期公開支持泰臣。泰臣有過暴力襲擊女性的前科，他在1990年代初期被控性侵並入獄服刑，泰森前妻也指控他家暴。但特朗普卻公開宣稱，認為泰臣不應該因性侵入獄。

性別議題左右美國總統大選？

《香港01》此前在美國大選深度報導——《賀錦麗與特朗普的「性別之戰」：女人能頂超過半邊天？ 》一文中寫道，其實自90年代以來，民主黨總統候選人在女性選民當中的表現就一直領先共和黨。在1988年的選舉中，支持老布殊（George H.W. Bush）的女性選民還比其民主黨對手高1個百分點。但到1992年，支持克林頓（Bill Clinton）的女性選民就比老布殊高7個百分點。

直至2020年的七次總統選舉，民主黨候選人在女性選民中的得票比例都高於共和黨，即使是在2004年「9-11」效應後的大選中，民主黨候選人克里（John Kerry）也在女性票上贏小布殊3個百分點。

根據《華盛頓月刊》（Washington Monthly）截至10月17日的統計，賀錦麗在女性選民中支持度比特朗普高11.8個百分點，而特朗普在男性選民中領先賀錦麗的幅度則為8.4個百分點。此次大選兩方競爭激烈，性別議題也可能是決勝關鍵點之一。