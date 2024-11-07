特朗普政府對台灣將聚焦「交易性互動」　哈佛學者：軍售會持續

美國政治學學者、哈佛大學傑出榮譽教授、有「軟實力之父」稱譽的約瑟·乃伊（Joseph Nye）周四（7日）就美國大選結果表示，特朗普（Donald Trump）第二任期的對台態度，將更聚焦「交易性互動」，台灣將面臨更多壓力，包括關稅與對中國大陸的技術禁令。但他研判對台軍售政策不會大幅更動，美國續將透過「豪豬戰略」（Porcupine strategy）協助台灣，讓北京有所警惕。



乃伊周四線上出席遠見高峰會，以「美國新總統對未來美國時代與全球的衝擊」進行專題演講。乃伊分析，特朗普的不可預測性較高，其對俄烏戰爭談判力度，以及北大西洋公約組織（NATO）成員國應該要增加國防支出的態度，都是目前歐洲面臨的壓力。

乃伊線上出席遠見高峰會，進行專題演講。（2024遠見高峰會）

但是，相較於歐洲政策的不確定性，乃伊認為，特朗普的亞洲布局應較具有連續性，其國家安全是建立在與中俄的競爭對抗上，在華府也早已是兩黨共識，判斷美中俄之間的競逐在特朗普第二任期仍是一大焦點，極可能擴大至經濟層面競爭。尤其特朗普信奉重商主義，而他的貿易顧問，包括知名的貿易保守主義者萊特希澤（Robert Lighthizer），「未來將看到更多關稅戰，會擴大到什麼程度？我們無從判斷，只希望不會發展至全面的貿易戰」。

對於台灣，乃伊表示，目前特朗普的聲明沒有很明確，但台灣可能會遇到關稅問題、對華技術禁令與銷售壓力，以及美國的一中政策。不過他強調，美國一定不希望中國與台灣之間的局勢破壞。

他又認為，美國會持續向台軍售，透過以防衛為主的戰略思想「豪豬戰略」協助台灣，讓北京有所警惕。此外，特朗普第二任期的對台態度，將更聚焦於「交易性互動」，特朗普會問：「你能為我做什麼？而我又該為你做什麼？」