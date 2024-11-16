台男高鐵亮刀狠插椅背嚇壞乘客　疑不滿遭指控摸女子腿情緒失控

今日（16日）中午，台灣高鐵北上車廂發生乘客亮刀事件，引起恐慌。據報一名男子疑遭指控摸到女子腿部，認為遭到誣蔑，於是情緒失控掏出預藏的利刃狠狠地插入一旁座椅，險傷前方乘客。到達台北站後，男子趁機棄械逃離車廂，警方鎖定特徵正追查中。



鐵警介紹，上午11時43分接獲乘客糾紛報案，經查，報案劉姓女子稱在列車停靠苗栗站期間，一名陌生男子盤坐在車廂出入口形成阻礙，雙方遂發生口角糾紛，隨後劉女跨越該男子並進入第10車廂自由座內，該男子突然走向她並咆哮及揮拳攻擊，導致其右臉頰有紅腫。

隨後，男子情緒仍不穩定，在列車行經板橋至台北區間又上前找劉女理論，過程中男子因情緒激動，從背包內取出一把長約30公分的匕首，狠狠地往10車18D餐桌椅刺入，所幸未造成乘客傷亡。而車上聽到有人大喊有刀後，立刻引起乘客一片騷動。

有台媒報道指，男子疑遭指控摸到女子腿部，認為遭到誣蔑後失控。

事件引起乘客一片騷動。（Threads）

乘客講述事件時心有餘悸。（網上圖片）

男子從背包內取出一把長約30公分的匕首，狠狠地往10車18D餐桌椅刺入。（台鐵路警察局）

警方已到案發車廂勘查採證完畢。（台鐵路警察局）

目前，警方已到案發車廂勘查採證完畢，並扣押涉案匕首，後續將送往北市政府警察局保安科鑑定是否違反槍炮彈藥管制條例之標準。

台灣高鐵公司則表示，此起事件無人受傷，亦未對高鐵營運造成影響。