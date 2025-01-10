智能手機與AI加持　台積電全年營收增33.9%破歷史紀錄

台積電自結2024年12月營收為新台幣2781.63億元（約合656.6億港元），較11月增長0.8%，達到歷史次高水準。台媒《中央社》報道指出，台積電2024年第4季營收達新台幣8684.61億元（約合2050億港元），創單季新高，季增14.32%，全年營收更達新台幣2兆8943億元（約合6832.2億港元），年增33.9%，再創歷史新高。



法人分析指出，第4季營收創高主要受智能手機客戶新機與自行研發晶片效應，以及AI相關需求和整合元件製造（IDM）廠外包訂單的強力帶動。5奈米與3奈米先進製程技術及先進封裝需求的提升，成為台積電表現超出預期的重要因素。

台積電先前預估，2024年第4季營收約為新台幣8352億至8608億元，匯率假設為新台幣32元兌1美元。而自結數據顯示，台積電第4季營收實際達新台幣8684.61億元，明顯優於預期。

台積電標誌。（REUTERS/Tyrone Siu/File Photo）

台積電也曾預期，2024年美元營收增幅將接近30%，伺服器AI處理器（包括GPU、AI加速器及CPU）相關業績可望增長超過2倍，佔全年營收約15%。全年營收最終達新台幣2兆8943億元，增幅高達33.9%，顯示AI市場需求持續強勁。

報道指出，台積電將於1月16日召開法人說明會，公布2024年第4季財務報告及2025年營運展望。法人預期，受人工智能（AI）需求增長的推動，台積電2025年業績可望延續強勁動能，再創歷史新高。