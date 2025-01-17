陸委會業務費減至1元？邱垂正：港澳駐處恐關門、港台簽證受影響

台灣立法院正式展開總預算案黨團協商，國民黨、民眾黨聯手大砍各項預算，引發社會討論，其中陸委會業務費僅剩1元。



對此，陸委會主委邱垂正受訪表示，台灣各地有36萬5000個陸配家庭、5萬多名香港新住民，以及1萬多名的陸港澳學生，都是陸委會照顧對象，如果預算全數被刪除，會讓這些對台灣懷抱夢想、擁抱台灣的民眾的基本權益受到影響。



邱垂正指出，若預算被砍，駐港澳機構的日常運作、服務將中斷，往來港台澳的民眾將得不到政府的合法簽證、文書驗證、急難救助等服務，「我們旅居在香港的國人就好像斷了線的風箏，遇到緊急意外也沒有辦法獲得必要、及時的協助。」



駐港台北經濟文化辦事處現已經沒有駐港台灣官員。（網絡圖片）

邱垂正受訪時稱，陸委會是兩岸事務的統籌、協調機關，兩岸關係好壞直接影響兩岸未來發展，以及台灣2350萬的生存，這種非理性的刪減業務費等同於癱瘓陸委會。

邱垂正說，陸委會致力於推動兩岸相互尊重、健康有序的交流，一旦預算被刪除，兩岸交流可能被迫全面停擺，所帶來的影響衝擊將無法想象。他表示，陸委會也持續關懷40萬名台商，一旦經費被刪除，將對台商造成嚴重衝擊，也無法提供經營投資上面的及時資訊、協助台商全球布局等，造成台商投資風險大大提升，連急難救治都難以伸出援手。

台陸委會主委邱垂正。（陳鄭為／攝）

邱垂正接受日媒訪問稱：北京須停止迴避與賴清德政府對話

「日經亞洲」（Nikkei Asia）17日報道，大陸委員會主任委員邱垂正在專訪中警告，政府「不會容許」北京單單僅與在野政治人物積極接觸，同時又拒絕與總統賴清德民選政府對話。

邱垂正透露，台灣無法對他所謂北京力圖製造政治分裂的行動視而不見。他說，「至於來訪的（中國）國務院台灣事務辦公室人員，我們不會像過去那樣允許他們入境」，並表態這類訪客必須願意「在平等尊嚴基礎上」與賴政府官員會面。

他也強調，2024年6月中國共產黨對台拋出「懲獨22條」後，「我們政府最關心的是我們公民在大陸的人身安全」。