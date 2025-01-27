台東發生5.2級地震　氣象署警告未來兩周可能有較大地震

台灣台東縣今（27）日一早發生里氏特制規模5.2地震，震央位於台東縣政府西方10.2公里，地震深度僅6.5公里，導致台東、屏東地區最大震度達到4級，台中以南地區有明顯震感。台灣中央氣象署地震測報中心課長趙曉玲指出，未來1至2周內仍有可能發生更大規模地震。



根據台灣氣象署資訊，地震於上午8時18分發生，震央位於台東縣台東市，台東縣及屏東縣震度達4級，嘉義及台南測得2級震度，北部地區震感較弱。氣象署對台東及屏東縣發布了國家級警報。

1月27日上午8時18分，台灣台東縣台東市發生里氏特制規模5.2地震。（台灣氣象署網頁）

趙曉玲於說明會中表示，這宗地震的震央位於台東縣，屬於淺層地震，主要與菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞有關。根據半徑30公里內的歷史地震資料顯示，規模5.2以上的地震在該區域頻率很高，例如2006年4月1日就曾發生規模6.2的地震，接近鹿野斷層。

對於27日地震是否為大埔地震的延續，趙曉玲補充，截至今天上午8時37分，大埔地震的主震與有感餘震累計達119次，包含小區域地震86次、顯著有感地震33次，總體來看地震數量呈現遞減趨勢。不過，根據分析，1至2周內仍有可能發生更大規模地震。

此外，媒體提問有宮廟預言今日清晨會有大地震是否違法，趙曉玲回應稱，依據氣象法規範，若使用科學儀器偵測數據進行預測才會涉及違法，因此宮廟並不在此列。至於是否觸犯社會秩序維護法，則需視是否有民眾檢舉。