高雄連環碎屍案3女遇害　警方破門搜出DNA　鄰居：深夜聽見鋸東西

台灣高雄發生駭人聽聞的連環碎屍命案！當地警方2月6日發現71歲趙林姓婦人遭棄屍前鎮河後，於73歲張姓嫌犯住處驗出三組女性DNA，今（7）日證實，血跡樣本分別與75歲左營失蹤的張姓婦人及去年底失聯的75歲黃姓兄嫂吻合，顯示張嫌涉嫌殺害至少三名婦人。



警方掌握關鍵證據 張嫌堅不認罪

高雄市警察局長林炎田今（7）日召開記者會表示，儘管張嫌百般狡辯，但警方已在其住處採集到三名受害者的血跡，案情重大，6日已將張嫌移送偵辦，高雄地院裁定羈押禁見。警方透過監視器影像比對發現，75歲張姓婦人於1月17日進入張嫌住處後未再離開，經DNA比對確認為受害者之一。

左營張姓婦人失蹤於1月17日去過三民公園，當日前往張嫌住家後遇害。（ETtoday）

此外，張嫌的兄嫂自去年11月27日失聯，其家屬於12月15日在新北汐止分局報案，案件轉交高雄後，警方於12月24日前往75歲黃姓婦人住家查訪，確認其下落不明，如今證實為第三名受害者。警方指出，三名婦人的血跡均在張嫌家中同一房間內發現，初步排除共犯可能，後續將持續偵訊釐清案情。

73歲張姓男子涉連環碎屍案，警方移送地檢署偵辦。（ETtoday）

鄰居驚曝詭異聲響 深夜聽見「鋸東西」

鄰居透露，張嫌平日獨居，鮮少與人互動，甚至曾被目擊在陽台裸身吃飯。另有住戶表示，曾在深夜11點左右聽到張嫌家中傳出「鋸東西」的詭異聲響，如今想起來毛骨悚然。警方指出，張嫌雖然矢口否認犯案，但監視器拍攝到他曾棄置可疑物品，且在偵訊時以丟舊衣服為由試圖誤導辦案方向。

警方誓言嚴辦兇嫌 確保社會安寧

高雄市警察局強調，張嫌作案手法兇殘，專挑年長婦女下手，行徑毫無人性，令人髮指。警方將持續深入調查，積極蒐集證據，不容張嫌逃避法律制裁，以確保市民安全。