有片｜台中新光三越高樓氣爆瞬間畫面曝光　玻璃碎裂傳4人被炸飛

台中市新光三越上午11點半驚傳氣爆，截至12點17分，已造成1死2命危7傷慘劇，消防局在12點30分提升為2級開設並進駐台中市災害應變中心。網傳影片有行車經過台中新光三越的民眾記錄下爆炸一刻畫面，另段影片則可以看到新光三越大樓地面上有兩名傷者等待救援。



台中新光三越氣爆，爆炸一刻畫面曝光。(影片截圖)

台中新光三越氣爆，爆炸一刻畫面曝光。(影片截圖)

另段影片則可以看到新光三越大樓地面上有兩名傷者等待救援。

另段影片則可以看到新光三越大樓地面上有兩名傷者等待救援。

另段影片則可以看到新光三越大樓地面上有兩名傷者等待救援。

據此前報道，新光三越今早11時許驚傳11樓因不明原因發生氣爆，就連距離兩公里外的建築物都聽到爆炸聲響也感受到震動，百貨一樓大門玻璃窗全被震碎。

警察獲報後緊急前往現場，傳出一名女性無呼吸心跳送醫。從網友分享的現場畫面可見，整層樓的玻璃噴飛至馬路，冒出陣陣白煙，詳細情況有待進一步釐清。

另一段影片可以看到，新光三越地面上有許多玻璃碎片有兩名傷者躺著等待急救。

據了解，台中新光三越氣爆後，大樓碎片和碎玻璃四散一地，台中目前已經開始實施交通管制。台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段(南往北方向)、市政北七路(東往西方向)、惠中路一段(南往北方向)慢車道及人行道均為管制路段，所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。周邊道路也實施交通管制，呼籲民眾不要前往現場。

台中新光三越氣爆後，網傳影片可以看到內部天花板疑似被炸開，一片狼藉：

網傳影片可以看到內部天花板疑似被炸開。(影片曝光)

網傳影片可以看到內部天花板疑似被炸開。(影片曝光)

網傳影片可以看到內部天花板疑似被炸開。(影片曝光)