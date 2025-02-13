台中新光三越氣爆多人死傷　專櫃職員突轉念到3樓買飲料逃過一劫

全台營收最高的百貨公司—新光三越台中店（中港店）今日（13日）上午發生大規模氣爆，11樓與12樓爆炸猛烈，截至目前已造成5死、11人輕重傷，死者包括兩名澳門人。同時內部設施嚴重毀損，營運受創。於中港店任職的一名30多歲專櫃職員（台稱「櫃姐」）表示，她與友人原本打算到11樓買東西吃，但突然轉念到3樓買飲料，因此逃過一劫。



該名櫃姐表示，她上午10時多抵達櫃位，因尚未到開工時間，她與友人遂打算到11樓買早午餐，但突然念頭一轉，想到飲料店有買一送一的活動，於是改往到3樓，結果剛抵達就發生氣爆。當時「轟」的一聲，還讓她以為是大地震，但伴隨而來的是玻璃掉落在地的聲音，現場傳出「快跑」的聲音，尖叫之後此起彼落，她馬上回到櫃位才知道出大事。櫃長告知她先回家，但一踏出門就聽到「門口有很多人被砸到」的消息。

氣爆一刻，現場櫃姐驚逃一幕。（記者爆料網）

她表示，一開始自己以為是單一個小單位發生火災或是什麼東西爆炸，後來看到社交媒體上的影片才知道事態有多嚴重。由於擔心樓上的玻璃會再砸下來，她不敢到門口看，直接從員工出入口離開。

她又透露，目前公司還沒有就什麼時候恢復工作作出指示，考慮到原本自己也可能待在11樓，沒想到突然轉念竟救了她一命，稍晚得馬上到住家附近的廟祭拜祈求一下，讓自己能安心一點。