韓國瑜Cosplay小智籲「出來吧邁邁」　陳其邁：可穿這樣赴就職禮

高雄目前正在舉行「動漫祭」，作為高雄市長當選人的韓國瑜對此亦不遺餘力。他昨晚（14日）在Instagram發布一張打扮成《寵物小精靈》主角小智的照片，更特別標籤「#出來吧邁邁」，點名早前的選戰對手陳其邁。 陳其邁今日現身「動漫祭」時，亦笑言自己是「傳說級的寶可夢（小精靈），很難抓」，並呼籲韓國瑜盡快熟悉高雄。

韓國瑜除cosplay成小智外，還在帖文中標籤「#出來吧邁邁」。（韓國瑜Instagram）

陳其邁現身「動漫祭」亦笑指，建議韓國瑜就穿小智衣服參加就職典禮。（中央社）

韓國瑜IG帳號「vegetable.han」昨日貼出這張搞笑照片，從照片中可見，韓國瑜身穿一件藍白色上衣，頭上戴有一頂印有精靈球圖案的帽子，右肩還放有一隻比卡超的公仔，讓人直接聯想到《寵物小精靈》的主角小智，帖文更以小智的語氣寫道：「就決定是你了！高雄人！」韓國瑜又特別在帖文中標籤「出來吧邁邁（陳其邁）」、「皮卡皮卡」，帖文引來不少網民讚好，指他「為了推銷高雄無所不用其極」。

對於韓國瑜「出來吧邁邁」的呼籲，作為早前選戰對手的陳其邁今日（15日）現身動漫祭時亦表示：「韓市長看起來很有趣、吸睛，我建議他就職典禮其實就穿小智衣服參加，扮成小智市長不要大費周章，年輕人跟大家會非常喜歡。」他又稱自己是「傳說級的寶可夢（小精靈），很難抓」，並呼籲正「忙着籌組神奇寶貝團隊」的韓國瑜，要盡快熟悉高雄。

（中央社／ETtoday）