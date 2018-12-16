台男9月稱困日本機場「靠大陸救援」被指造謠遭拘　法官裁定免罰

日本今年遭遇颱風飛燕襲擊，大阪關西機場一度關閉。而台灣南投縣埔里鎮游姓男子大學生於9月6日在台灣論壇批踢踢論壇發帖稱「台客受困關西機場靠中國政府救援」的消息，引起台灣社會極大關注，許多台灣網民由此怒批台灣駐外機構無能。 不過，該消息此後被指造假，而游男也於日前被台灣警方依違反社會秩序維護法函送法辦。但南投地院以警方對於假消息「足以影響公共之安寧」的舉證不足，裁定不予處罰。

游姓大學生9月6日發布的帖子。（網絡圖片）

因日本關西機場9月4日因水浸關閉，9月6日，一個名為「GuRuGuRu」的網民在批踢踢論壇「日本旅遊板」發文，表示其搭乘中國大陸方面提供的專車前往大阪，並聯絡台北駐日經濟文化代表處，詢問是否可提供住宿及交通協助，卻得到代表處不耐煩回應。

該貼隨後紅遍網絡，被大量媒體報道，許多台灣網民由此怒批台灣駐日機構不作為，而台駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠此後更於14日自殺，外界懷疑其自殺和遭受輿論壓力過大有關。

不過，此後又有消息指出，日本關西機場關閉期間，僅有日本車輛獲准進入機場，中國所派巴士並非直達機場運送旅客，而是在市區轉運旅客。台灣媒體及政府隨後亦指大陸駐日機構派車去機場接人是「假新聞」，台灣政府方面亦多次對假新聞嚴加批判，並表示要出台措施應對。

台灣警方此後根據帳號資料，發現發文者是游姓男子，警方依違反台灣《社會秩序維護法》第六十三條「散布謠言，足以影響公共之安寧」通知其到案，訊後函送南投地院審理。

日本風災期間，有上千名台灣旅客一度在關西機場滯留。（網上圖片）

游男坦承8月30日至9月12日在日本大阪旅遊，但他聲稱帳號並非他本人申請，也未尋求代表處協助，涉事帖子亦非他張貼。

台灣律師：「說謊」屬憲法保障的言論自由

不過，法官根據警方提供多項帳號相關資料判定，發帖者為游男本人。但法官認為，對其謠言「足以影響公共之安寧」的舉證不足，因此裁定對游男不予處罰，警方也未提抗告。

對於法官裁定，台灣律師翁偉倫指出，「說謊」尚屬憲法保障的言論自由層次，若要禁止民眾說謊，立法者應在法律中明文規定。另有台灣律師表示，台灣駐日代表處可透過民事訴訟，請求游男登報道歉、澄清事實以回復名譽。

台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠9月14日自殺。（資料圖片）

台外交部：感到悲憤 難以接受

台灣外交部就此事發布新聞稿指出，此案因當事人「無端造謠」，嚴重誤導民眾及輿情，影響相關救助行動，並損及政府形象，最終導致不幸事件，卻獲法院裁定免罰，外交部及其附屬單位在事件過程中飽受批評，是最大受害者。此一判決結果形同承認發布假訊息導致受傷害，卻不必負擔任何責任，外交部對此感到遺憾與悲憤，也難以接受。

而台灣駐日代表謝長廷就此事評論稱：「社會有必要在這件事上學到教訓。不曉得是誰、到底有沒有這個人，講的是不是真的，也不知道他有沒有打這通電話，結果因為憤怒、咒罵，幾萬人對一個代表處群起攻擊，任誰都會受不了。」

（聯合新聞網、自由時報）