台北動物園為大熊貓「找老公」被拒　只因兩岸政治僵局

受兩岸僵局影響，台灣台北市立動物園今年派人赴大陸參加「大熊貓繁育技術委員會年會」首次遭拒，進而可能影響大熊貓「圓仔」「找老公」。對此陸委會主委陳明通今（17日）日受訪大嘆：「哀，又是政治因素」。

台陸委會主委陳明通表示，會主動溝通協調，讓台灣熊貓追求幸福。（中央社）

據台媒《中國時報》報道，「大熊貓保護與繁育國際大會暨2018大熊貓繁育技術委員會年會」於11月7日至11日在四川成都舉行，邀請來自美國、荷蘭、奧地利等多國代表與大陸方面的大熊貓飼養繁育單位，共同討論熊貓飼育、繁殖相關議題，並研擬明年配對名單，預計今年底前公布。對此，台北市立動物園發言人曹先紹昨日證實，今年沒參加大熊貓年會。

今年是台灣大熊貓「團團」、「圓圓」赴台的第十周年，2013年以人工受孕方式生下女兒「圓仔」，今年7月圓仔5歲舉辦生日趴時，台北市立動物園宣布，準備把圓仔提報到國際大熊貓繁殖技術委員會的配對名單，並派員參加於大陸四川舉辦的年會。

不過，疑因正逢選舉年、兩岸僵局等因素，遭陸方拒絕，係除團團圓圓來台首年未參加外，首次遭拒絕出席。

為此，台灣陸委會主委陳明通強調，動物有牠的動物權，有牠的幸福，不應該被人為的、政治因素去干擾牠，只要台北市政府提出，台灣將透過海基、海協會的管道，主動從旁協助聯絡，讓牠們一圓幸福夢，少掉政治的干擾。

據了解，對於被拒參與大會，台北市政府高層近日決議，要就大熊貓的議題持續與大陸對話，台北市立動物園發言人曹先紹指出，盼12月底前，派員赴大陸討論熊貓繁殖問題。

事實上，兩岸僵局的氣氛影響台灣熊貓已不是第一次，早在2006年，大陸官方打算贈台熊貓兩隻（團團、圓圓），但當時在台灣執政的陳水扁政府指這是「統戰」招數，抗拒熊貓赴台，國台辦2006年曾表示：「希望台灣當局不要從政治目的出發，人為地阻攔祖國大陸贈送台灣大熊貓」；直到2008年，國民黨馬英九上台後，這對等待三年的大熊貓終於盼到了赴台之日。

（中國時報、台灣ETtoday新聞雲）