非洲豬瘟蔓延至中國大陸多個省區市，目前已有22個省區市淪陷。 台灣行政院農委會17日（周一）宣布，自18日（周二）零時起，只要查獲旅客從中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家攜帶豬肉產品入境而未主動申報，初犯就罰款20萬元新台幣（折合約港幣5萬1千元），第二次罰100萬新台幣（折合約港幣25萬4千元）。

台灣防檢局早前表示，首度從台灣旅客攜入臘腸與陸客攜入紅腸中，驗出非洲豬瘟病毒，均已處罰。（中央社）

農委會是在周一下午臨時召開記者會宣布，將調高旅客違規攜帶肉品入境的罰款，報道稱罰款之重，前所未有。防檢局的負責人說明，近3年發生非洲豬瘟的地區至少包含中國大陸、港澳、比利時、匈牙利、波蘭、保加利亞、捷克、拉脫維亞、塞內加爾、俄羅斯、烏克蘭等。

上周已發布新罰則 成效不大故再加重罰則

台灣當局在本月14日（上周五）起已經實施新修訂的動物傳染病防治條例，規管所有肉類產品。處罰標準原為旅客若帶來自非洲豬瘟發生地區的豬肉類產品入境，首次罰款5萬（新台幣，下同），第二次罰50萬，第三次或以上罰100萬。不過，當局指民眾違規攜帶肉品入境的情況卻沒有減少，從14日至今就查獲41件違規案例，故有加重懲罰的必要。

台灣不時查獲赴台旅客私攜肉品入境，部分更被檢測發現含有非洲豬瘟病毒。（資料圖片）

在14日，桃園機場就有4名旅客因攜帶含豬雞肉等不同成分的中國肉製品入境而遭裁處，其中一名旅客從香港攜帶臘肉入境，最終遭罰5萬元。農委會動植物防疫檢疫局局長馮海東當時表示，港澳已回歸中國，因此就以非洲豬瘟疫區標準裁罰，港澳肉品也不得攜帶入境。

（中央社）