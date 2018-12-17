【創紀錄】台裔女星吳恬敏首入圍金球獎　盼掀起一場亞洲文化運動

美國電視電影金球獎於今（17）日公布入圍名單，台裔女星吳恬敏首度入圍金球獎，以亞裔女性的身分改寫50多年紀錄，她說：「這不只是一部電影，更是一場運動。」

+ 2

父母來自台灣的吳恬敏（Constance Wu），今年36歲，走紅之前，曾長達10年一邊在餐廳當服務生，一邊尋求演出機會。2015年靠著電視劇「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat）的虎媽角色打開知名度。

如今吳恬敏更上層樓，她主演的電影「我的超豪男友」（Crazy Rich Asians）是好萊塢25年來唯一的全亞裔演員電影，由台裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）執導。這部電影除了有吳恬敏入圍音樂喜劇類最佳女主角，同時亦入圍本屆音樂喜劇類最佳影片。

吳恬敏得知入圍喜訊之後，今（17）天接受美國「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）訪問，談到入圍感想，她說：「希望瘋狂亞洲富豪獲得提名，有助提升亞洲故事的能見度。」

值得注意的是，這是吳恬敏演藝生涯第一次入圍金球獎，也是繼1962年日本裔女演員梅木三吉獲得提名後，睽違50多年來再度有亞裔女性入圍音樂喜劇類最佳女主角。

此外，除了吳恬敏之外，本屆金球獎主持人之一的韓裔女演員吳珊卓（Sandra Oh）也入圍電視類最佳戲劇影集女主角，可預計在典禮上，能大大的為亞洲人及其文化，提升能見度與關注。

（中央社）