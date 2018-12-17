台北C1/D1「世紀標案」　香港南海控股強調「非陸資」

（記者：李旻薇） 被外界視為「世紀標案」的台北車站雙子星商業大樓C1/D1開發案「台北CITY ONE」是全台最大的商場開發案。由香港南海控股集團負責人于品海以及馬來西亞富商馬頓公司林曉春合作共同投標，預估投入新台幣600億元（约合150億港幣）。 項目打造「西區門戶計劃」於台北重要交通樞紐台北車站，以過去歷史紋理出發，做為「雙子星開發案」未來設計的藍圖，並與周邊市民做聯結。期許打造「台灣門面」，讓抵達台灣的旅客眼睛一亮。 另外，于品海也對外界質疑的「中資疑雲」進行詳盡說明，團隊投資資金來源均符合台灣政府法規。

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目前，港商南海發展公司Nan Hai Development Limited及馬來西亞商馬頓公司Malton Berhad，兩大跨國集團合組的競標團隊「台北CITY ONE」，已成功闖關前兩關「資格標」與「規格標」。

當地時間2018年12月17日，其團隊首度在西門町紅樓召開「台北CITY ONE」團隊新聞發布會，邀請荷蘭MVRDV代表廖慧昕建築師、台灣建築師陳廷杰、瑞普萊坊總經理劉美華、亞新工程副總經理謝震輝等一同參加，以TOD、循環經濟、生態社區、智慧城市等，打造雙鑽等級的地標。

于品海表示，面對外界質疑集團「中資背景」他說，這段時間被很多媒體指出南海集團很神祕，但我們只是守規矩安靜地讓評審去做事，才推辭到今日跟大家見面。

于品海強調，為了投標台北「雙子星開發案」自己到處找人簽字，一年多來的備標過程中，也提出了相關文件來證明「70%非陸資」給主管機關，過程中曾一度覺得「太麻煩了」差點想放棄 ，雖然自己強調「不想發牢騷」但還是透露出台灣對於外資投資市場的不友善。

即便如此，于品海仍然對投資台灣展現高度興趣，還將持續對台灣其他可長久永續經營的項目進行研究。

另外，于品海多次提及準高雄市長韓國瑜競選口號「貨出的去，人進得來」，更補上一句「錢也要進來」來描述此項目。

他說，沒把這標案視為房地產開發，更不是水泥辦公大樓，而是台北西區發展的底座，位於核心交通樞紐、結合歷史古蹟特色及主要城市發展的關鍵地區。

因此本案的開發不只攸關一個街廓，還是一區域、一個城市，甚至是台灣的門面。必須從地區文化特色出發，創造地區都會人文，導入科技及新零售，並開放24小時民眾都可以在這建築物中穿梭，規劃博物館、展場、兒童樂園、中心廣場，可以隨時使用。甚至是全長半馬的馬拉松都可以在這裏成真。