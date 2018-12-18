解放軍軍艦戰機現身台灣附近海空域　九合一選舉後首次

台灣國防部稍早證實，解放軍派出2艘軍艦和多架戰機今天（18日）在台灣海空域附近訓練，為台灣「九合一」選舉後首次。

除發布文字訊息，台灣國防部同時公布台灣軍機拍攝的解放軍「轟-6」轟炸機照片。（台灣國防部）

台灣國防部發聲明指，解放軍「轟6」、「運8」、「蘇愷30」等各型機多架，今日上午自廣東省惠陽等基地陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋後，循原航線飛返駐地，進行遠海長航訓練活動；另有2艘解放軍作戰艦於台灣東南防空識別區外西太洋海域航行，估計是配合空中遠海長航訓練。

除發布文字訊息，台灣國防部同時公布台灣軍機拍攝的解放軍「轟-6」轟炸機照片。

聲明強調，解放軍機、艦活動全程，台軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保台灣空域與海疆安全，期間並無異常情形，呼籲台人安心。

戰艦型號並未公布

據了解，這是公開紀錄中，解放軍自今年6月以後再度派軍機近台，同時是九合一選舉後首次，但對於這2艘作戰艦的型號、艦名，台國防部並未公布。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」日前提出的「中共政軍發展評估報告」內容顯示，中共去年底舉辦「十九大」以後的軍機活動，共有20次「繞台」紀錄，另有3次在台海貼近中線巡弋。

解放軍多月沒派軍機或軍艦在台灣周邊出沒，有分析認為，是因為台灣「九合一選舉」於11月底舉行，為避免民進黨炒作兩岸議題影響選情，特意暫停涉台軍事行動。