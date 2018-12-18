【雙城論壇】上海副市長周波將赴台　兩地政府將簽3項合作備忘錄

2018台北上海城市論壇（雙城論壇）將在本月20日於台北登場，上海市常務副市長周波明日上午（19日）將率先率團來台，他首先會參訪台達電子廠房，晚上再參加歡迎晚宴。周波與台北市長柯文哲將分別在晚宴上致辭，並互贈禮物。

「兩城論壇」即將在台北舉行。（資料圖片）

據台北市政府今日（18日）公布的雙城論壇議程顯示，今年論壇為「永續的城市 永續的發展」。台北市政府指，今年將與上海市簽署3項合作備忘錄，包括「台北市與上海青少年運動員培養交流合作備忘錄」、「台北市大同區與上海嘉定交流合作備忘錄」和「台北市文化基金會台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流合作備忘錄」。

台北市副市長鄧家基和周波將進行論壇開幕致詞，最後由柯文哲做結語致詞；台灣水泥董事長張安平則獲邀進行開幕及引言。而周波啟程赴台前曾表示，此行最想觀摩的是台北市歷史建築保護和垃圾分類成果。而出席論壇的上海市綠化和市容管理局一行人今天已提前來到台灣，下午在副局長唐家富帶領下拜會台北市環保局。據台北市環保局指出，今明兩天將安排上海官員參觀內湖再生家具展示場，了解台北市推動資源回收、循環利用、垃圾零掩埋等成果。

（中央社）