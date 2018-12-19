【進軍12年】Pure Yoga台灣店明年1月結業　強調香港業務不受影響

於香港亦有業務的知名瑜珈健身中心Pure Yoga今日（19日）宣布，將於明年1月25日退出台灣市場，又強調變動僅限台北分公司。 香港Pure集團事後向《香港01》記者指，衷心感謝台灣的瑜伽社群這12年來的同路學習，並指Pure集團於香港、新加坡、上海與北京各地之分公司將維持正常營運，不受事件影響。

Pure Yoga即將全面退出台灣市場。（台灣Pure Yoga facebook )

Pure Yoga今日在其台灣官方facebook宣布，台灣Pure Yoga將於2019年1月25日結束營業，考量目前台灣市場的投資狀況不如預期，故「不捨地作出這個艱難的決定」。Pure Yoga又強調，變動僅限於台北分公司，集團於香港、新加坡、上海與北京各地之分公司將維持正常營運，不受影響，並按原計劃持續進行拓展，包含下個月將於上海世紀匯廣場開幕的Pure Fitness與Pure Yoga，與新加坡共和大廈的Pure Yoga全新的三個據點。

對於台灣Pure Yoga將結束營業，香港Pure集團向《香港01》記者表示，台灣的Pure Yoga將有專人協助當地會員辦理退費，商討退費與相關權益事宜；員工部分，也將遵守台灣的勞動基準法規定進行遣散，並「衷心感謝台灣的瑜伽社群與我們經歷12年的同路學習，並肩進步」。

Pure Yoga進軍台灣已有12年。（台灣Pure Yoga facebook）

據悉，Pure Yoga進軍台灣已有12年，在台灣擁兩家分店，兩店都位於台北市，消息一出震驚不少會員，有會員在集團聲明下的留言指「我才剛簽新約⋯傻眼」、「不知道會不會有人接手」、「怎麼回事啊這麼突然」。

而Pure Yoga的母公司為成立於2002年的香港連鎖健身集團Pure Group，目前香港有逾30家分店，該集團在香港、上海、新加坡及台北等亞洲地區，以及美國紐約地區經營Pure Yoga和Pure Fitness健身中心。模特兒出身的香港知名瑜伽導師黃佩霞是創辦人之一。而藝人李玟丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）據報亦曾有一半Pure Group的股權，但去年傳出求售股份，外界推估有5億美元。

（聯合新聞網/ETtoday）