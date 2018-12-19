登陸台灣不到一年　滴滴業務全面暫停

中國大陸最大網絡叫車平台「滴滴出行」今年1月才大張旗鼓進軍台灣，近日卻傳出台灣業務暫停的消息。 滴滴出行在台灣先後推出了「滴滴計程車」及「滴滴順風車」服務，但台灣當局認定其順風車服務涉及白牌車違法營利行為，對其罰款4.3億新台幣（約合1.09億港元），滴滴出行也提出上訴，並關閉順風車服務。不過，滴滴出行在12月初連「滴滴計程車」服務也叫停，台媒報道稱預計滴滴出行等月底上訴結果出爐後，再決定下一步。

滴滴出行在台灣的「滴滴計程車」暫停服務，打開其手機應用程式時僅顯示「目前所在區域服務調整中，敬請見諒」。（網絡圖片）

滴滴出行在台灣的「滴滴計程車」已暫停服務，打開手機應用程式時僅顯示「目前所在區域服務調整中，敬請見諒」。若與線上客服聯絡，則會直接由香港客服以簡體中文回答。台媒報道稱，業界早盛傳台灣滴滴出行的管理團隊在12月初已停擺，目前相關業務由香港滴滴負責。

滴滴出行台灣代理商樂迪科技委託的公關公司回應，先前因遭公路總局裁罰，「滴滴順風車」業務已叫停，由於還在上訴，為尊重主管機關，也正在調整「滴滴計程車」的相關內容，所以中斷服務。若上訴結果確認相關業務在台灣無法進行，會將相關內容下架。

公路總局的負責人表示，滴滴出行的順風車因為涉及白牌車違法營利，公路總局因此開罰，該公司也很早就下架服務。但滴滴出行對此提出上訴，目前還在等法院判決結果，若最後判決公路總局輸了，公路總局一定會再提出上訴。

（《ETtoday新聞雲》/《自由時報》）