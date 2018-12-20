出新書為2020總統大選暖身？　馬英九：只關心台灣的3大危機

台灣前總統馬英九今天（20日）發表新書，回顧自己8年的執政生涯。被問及出書是否與2020選舉有關，他只回答，自己一直在思考台灣的3大危機，包括兩岸、經濟與能源、民主制度，希望這些問題能得到更多共識，不管誰執政，將這些變成政策才是他所關心的。

台灣前總統馬英九今天（20日）出席新書發表會，談及他對台灣的3大擔憂。（中央社）

馬英九上午出席《八年執政回憶錄》新書發表記者會，這本新書是由他口述，前總統府副秘書長蕭旭岑執筆所著。馬英九以12字說明出書的目的：見證歷史、分享經驗、反省檢討。

外界解讀出書是否與2020選舉有關，他致詞時說，卸任後到各地訪問、演講，跟民眾近距離接觸，有人肯定他的過去，也有人不諒解，因此有必要將這8年所經歷的完整記錄下來，讓自己有機會徹底地做一番檢討，亦希望大家批評指教。

批蔡「維持現狀」與扁相若

馬英九說，自己對台灣的未來有期待與憂慮，「擔心台灣未來到失眠的程度」，關心台灣在兩岸、經濟與能源、民主制度這3個方面的危機。對於兩岸議題，他說，蔡英文的維持現狀若沒有涵蓋九二共識，就是陳水扁時代的維持現狀，根本無法解決問題。後來樂見高雄市長當選人韓國瑜高聲說，「我支持九二共識、熱愛中華民國」，在南台灣能夠這樣振臂高呼，是需要勇氣的。他強調，九二共識已不是國共共識，而是兩岸共識、更是台灣的共識。

而在能源方面，馬英九認為，蔡英文的能源政策太過理想化，不過，人民已經用力量否決了「2025非核家園」的廢核政策。在民主制度方面，馬英九說，民主危機一直存在，最近促轉會要把新台幣改版、停止中正紀念堂的儀隊、軍中移除蔣公銅像等，「連民進黨都覺得這對嗎？大選後還在走這樣的路？」

他亦提及，他的母校台大到現在還沒有校長，「為甚麼要這樣延續下去？」他憂心美國曾討論的非自由民主制（illiberal democracy）在台灣興起，強調非常憂慮上述3個危機，希望不管哪一黨當政，「這3個問題都不能亂來，否則我們這麼規模的國家，要生存會變得成很困難」。

非自由民主制（illiberal democracy）是由美國記者札卡利亞（Fareed Zakaria）提出，形容那些即便有民主投票，公民自由卻未受保障的制度。在非自由民主制下，人民並不能獲知權力者的活動，也就會帶來「黑箱作業」。

馬：服貿本可助台發展 機會一去不返

馬英九也在書中提及提及「馬王政爭」風暴，但卻使用「九月風暴」代替。馬英九強調並非「政爭」，稱當時依法行政，必須處理，又強調「沒有每天與王金平鬥」，並說王金平曾被稱「藍皮綠骨」，書中還特別幫王澄清。

馬英九在書中表示，縱使和王金平理念不完全一致，但是還是可以合作，多次表達「王院長比較老派，但不是壞人」「我沒有對王院長個人有過成見」「我憑良心講，不是在幫院長講話，但他確實很幫忙的。」

對於書中提到「九月風暴」有助長反對「兩岸服務貿易協議」的太陽花學運，馬英九指出，學運主要目的是要求趕快制定「兩岸協議監督條例」，但蔡英文上任後甚麼事都不做，兩岸服貿協議也擺在那裏動也不動，所以才說太陽花學運「把台灣害死、害慘，就是這個道理。」

馬英九說，當時大陸推動十二五規劃，其中服務業是重點，那時台灣的服務業超過大陸，服貿可以為台灣服務業帶來很大的發展，但這機會一去不返。當時華爾街日報的社論以太陽花學運評論「台灣自甘落後」，他看到這社論十分難過。

對於「兩岸協議監督條例」送至立法院，卻未經審查亦未通過，馬英九說：「講得重一點，是個騙局，（執政當局）根本就不想碰這個東西。」

（中央社）