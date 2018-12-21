【台駐大阪代表蘇啟誠自殺】非因網絡霸凌　遺孀：是外交部的電話

今年9月14日，台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠在住處自殺身亡，他生前曾遭台灣網民痛批在大阪風災期間救助台人不力。 蘇啟誠自殺的原因眾說紛紜，但台駐日代表謝長廷曾多次表示蘇啟誠是因外界批判而承受相當壓力才自殺，不少民進黨籍立委亦稱是「輿論殺人」、「網絡霸凌害死人」。 但蘇啟誠遺孀在周四（20日）出面澄清，指蘇啟誠自殺的主因並非網絡霸凌，而是來自台灣外交部的一通電話。蘇啟誠在電話中得知自己和館務人員因關西機場事件而遭到嚴厲懲處，因「不想受到羞辱」，最終決定以死明志。

台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠9月14日自殺。（資料圖片）

蘇啟誠在大阪風災期間自殺身亡，死因一度成為外界討論焦點。蘇啟誠遺孀在周四出面駁斥部分政治人物故意誤導，模糊事實真相，透露丈夫並未在遺書中言及是輿論及假新聞造成壓力，反而是上級要求寫檢討報告後，「不想受到羞辱」，以死明志。蘇啟誠遺孀坦言，「希望他們以後對職業外交官有一定的尊重」。

據悉，蘇啟誠自殺當天翌日，原定是由台駐日代表謝長廷開會檢討關西機場事件。不過在事發前一天，蘇啟誠接到來自外交部的電話，說明對他就關西機場事件的懲處方式，包括調回外交部、記小過，以及駐大阪辦事處全館人員的年度考績都將劃為「丙等」等，且懲處已經向總統府報告。

蘇啟誠遺孀更透露，蘇啟誠自殺前曾致電訴苦，並稱有可能會被調回台灣，當時雖有安慰「沒有關係，反正快退休了」，但蘇啟誠卻表明「我無法忍受。」

不要道歉 只求捍衞名譽

蘇啟誠遺孀強調，手中有保留蘇啟誠的手機通訊紀錄及遺書，外界的諸多說法是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。蘇啟誠遺孀表示，蘇啟誠不願一輩子盡心盡力所從事的外交工作、引以為傲的外交官生涯，在最後蒙受他人強加的污點，因而選擇自裁捍衞自己的名譽。

對於應否有人要為事件道歉，蘇啟誠遺孀坦言不需要，道歉也換不回蘇啟誠的性命，只求外界還他們一個平靜、安寧的生活，讓蘇啟誠清白無憾，安心在天上做快樂的神仙。

但台灣外交部在周五（21日）上午發聲明澄清，指對蘇啟誠進行懲處、調職，甚至評定駐處人員考績丙等說法絕非事實。在關西機場事件後，外交部有立即針對強化急難救助機制召開系列會議並進行改革，確認急難救助範圍，防止急難救助機制的濫用，以保障外交部員工與民眾權益，並確保悲劇不會再度發生。

（綜合報道）