【賈利賓墮樓亡】中遠海能：已安排家屬赴台　近來公開表現無異常

在港上市國企中遠海能旗下香港子公司總經理賈利賓，今天（21日）凌晨在台北一間高級酒店墮樓身亡，並留下長達9頁的遺書，台北警方指死因待查。 中遠海能發言人向台媒《中央社》表示，賈利賓前往台灣學習交流期間墜樓，目前已經安排家屬辦理赴台手續；賈利賓是大陸總部派到香港的幹部，近來公開表現無異常。

中遠海能子公司「中海發展（香港）航運有限公司」總經理賈利賓（右）在台北酒店墮樓亡。（網上圖片）

中遠海能發言人指出，賈利賓2017年從大陸前往香港就任子公司中海發展（香港）航運有限公司總經理，上海總部不是很清楚賈利賓近來在香港的情況，但香港同事表示，賈利賓在公開場合並無異常徵兆。

發言人指，今天上午得知消息後，已經聯繫香港公司了解，並安撫家屬，公司高管會安排家屬去台灣，目前正在辦理家屬入台的手續，已經知道賈利賓的太太一定會去，但是否還有其他人陪同則不清楚。

該發言人強調，公司及子公司向來都有很多學習活動，賈利賓這次是接受公司委派前往台灣。面對外界關注公司的經營情況，該發言人表示，目前上市公司經營活動都正常，沒有任何影響。現在媒體報道的傳言很多，包括賈利賓的精神狀況與工作情況等，但公司希望外界可以靜候警方調查，否則對死者家屬來說不公平。

（中央社）