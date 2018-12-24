【印尼海嘯】新華社：5名台灣公民在海嘯中失蹤

印尼西部巽他海峽22日晚發生海嘯，據新華社12月23日報道，印尼抗災署23日晚證實遇難者人數已上升至222人。報道又引述搜救指揮中心工作人員消息，指有5名台灣公民在海嘯中失蹤。

印尼海嘯：圖為12月23日入夜後印尼國家搜救局（Basarnas）工作人員彎腰探入一輛汽車視察。（路透社）

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抗災署發言人蘇托波發表聲明，指截至當地時間23日下午4時，海嘯已造成843人受傷、28人失蹤，556座房屋、9座酒店和60間餐館遭到嚴重破壞，350多艘船隻損毀。報道又指，搜救指揮中心工作人員透露，有5名台灣公民在海嘯中失蹤。

印尼萬丹省板底蘭縣是受災最嚴重的地區，已有164人死亡、624人受傷、2人失蹤。

火山爆發加月圓漲潮觸發海嘯

巽他海峽於當地時間22日晚上9時27分發生海嘯，印尼萬丹省的板底蘭縣、西冷縣和楠榜省部份海岸地區遇襲。報道指，初步懷疑事緣喀拉喀托火山噴發，引致海底岩層滑坡，再加上月圓引發漲潮，因而觸發海嘯。

喀拉喀托火山位於印尼爪哇島和蘇門答臘島之間的巽他海峽中，是活火山，目前處於活躍期。印尼地處環太平洋地震帶，經常發生地震和海嘯。今年9月底，印尼中蘇拉威西省棟加拉縣發生7.4級地震，地震和所引發海嘯導致2000多人死亡。