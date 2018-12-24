【李明哲案】丈夫暴瘦　李凈瑜控訴湖南獄方3大違規　

台灣非政府組織工作者李明哲2017年3月遭中國大陸逮捕，同年11月以「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年，目前正關押在湖南赤山監獄服刑。 李明哲的妻子李凈瑜於本月18日前往監獄探視，她今天（24日）召開記者會控訴獄方3大違規：違反官方自訂的「8511」及出版法令規定，又凍結李明哲的帳戶，使他不能添購食物因而暴瘦。

李明哲目前已遭大陸關押逾600天。（資料圖片）

今年9月之後，李凈瑜申請探監，數次被拒，終於在12月18日探視到李明哲。

李凈瑜指，赤山監獄不斷違反中國大陸官方自訂的規定，例如在「8511」規定中，即每天勞動8小時、每周勞動5天、教育一天、休息一天，但李明哲在獄中每天工作十多個小時，沒有休息日，監獄所謂的勞動改造根本與血汗工廠無異。

李凈瑜又稱，監獄也違反官方對出版法令的規定，因為她送交獄方代轉給李明哲的每一本書，都是中國大陸官方審查後准許出版的簡體書，這些依法出版的書籍仍遭赤山監獄的審查管控。

李凈瑜更表示，監獄以移監等行政程序為由凍結李明哲的獄中生活費帳戶，而李明哲在不明原因下遭移監，禦寒衣物被丟棄，因帳戶遭凍結而無法在目前只有攝氏5度左右的監獄裏添購禦寒衣物。由於監獄長期向囚犯提供腐壞食物，李明哲在帳戶遭凍結下無法自行購買食物果腹，因而暴瘦。

李明哲的妻子李凈瑜（右4）24日召開記者會控訴湖南獄方3大違規。（中央社）

海基會陸委會均稱會支援李明哲

台灣海基會表示已向獄方抗議，獄方承諾在李明哲帳戶遭凍結期間，會預借現金供他日常使用，也會向他提供禦寒衣物，並會協助辦理李明哲申請手機門號與家人通話的事宜。海基會又表示，會持續要求獄方務必確實保障李明哲的基本權益。

台灣陸委會則表示，將持續會同家屬及結合各界力量，為李明哲申請減刑、假釋或採取各種營救作為，共同促使大陸方面早日釋放李明哲。

（中央社）