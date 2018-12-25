【頭啖湯】國民黨前主席朱立倫宣布投入2020台灣總統大選

2018年12月25日，不僅是聖誕節，也是台灣新任縣市首長交接的日子。但值得注意的是，甫卸任新北市市長朱立倫稱，將成立工作室，為2020年台灣總統大選做準備。

朱立倫於今日宣布投入台灣總統大選。（多維TW）

台灣新北市政府於25日舉行新任市長及各機關首長宣誓就職典禮，昔日的副市長侯友宜正式接棒市長朱立倫，也代表「侯市府」正式走馬上任。卸下市長一職後，朱立倫也在交接典禮會後受訪表示，他將成立工作室，「2020是民眾期待的，我的目標也很清楚，2020為台灣打拼」。

朱立倫表示，從今天開始就是市民，第一步因為孩子從國外回來耶誕節，陪著孩子休息幾天，接下來應該要到台灣各地向各界學習，充充電，畢竟台灣各地對於國家的未來，對於台灣的未來有很多想法，希望透過這樣機會，向各地朋友學習充電，至於有沒有機會到國外去，還在考量當中。

朱立倫指出，2020是民眾期待的，他的目標也很清楚，2020為台灣打拼，目前國民黨還沒進入初選，「我先充電學習，到各地看看，聽聽民眾心聲，不拘形式，見見各領域的朋友，共同發掘台灣問題，解決台灣問題方法，有機會的話也希望到國外去，因為台灣必須和國際接軌，跟國際競爭。

此前，曾有台灣媒體進行「2020總統選舉調查」，結果顯示，2020總統選舉支持度，以現任台北市長柯文哲27.5%最高，其次是新北市長朱立倫10.3%，而現任總統蔡英文僅有7.8%。

（台灣ETtoday新聞雲）