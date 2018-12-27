【台大校長遴選風波】前教育部長逕自聘「管」　蔡英文：難以接受

12月25日，前台灣教育部長葉俊榮突然「放行」經濟學者管中閔出任台大校長，此後宣布辭職。 對於葉俊榮突然「放行」，台灣行政院院長賴清德、民進黨團都感到「錯愕」，甚至連蔡英文也為此透過Facebook表示，她對管中閔案「難以接受」。

前台灣教育部長葉俊榮自行宣布聘請管中閔，蔡英文也表示難以接受。（多維TW）

蔡英文表示，處理台大校長的遴選爭議，當然是教育部的權責。不過，身為執政團隊一份子，教育部長僅在記者會前一小時透過簡訊告知，也未遵照行政院長賴清德指示向她報告，就逕自宣布決策，她跟賴院長都相當錯愕，也讓台灣社會感到不解，難以接受。

蔡英文說，台大校長的遴選案，之所以引發社會高度爭議，關鍵就在台大校方和遴選委員會在過程中的種種瑕疵，包括：遴選委員會的企業代表，選擇企業獨立董事擔任校長，是否有利益迴避的問題？營利事業代表在國立大學校長遴選制度中所佔的比重，是否影響國立大學的自主性？以及接受遴選的候選人，擔任企業獨董的資訊是否應該事先揭露等等。

蔡英文稱，監察院已就本案提出糾正，但顯然台大校方和遴選委員會都置若罔聞。

蔡英文稱，無論是台大校長遴選的爭議，或是教育部長的決策，都沒有所謂總統默許的問題，這樣的操作無助於解決問題。政府在處理台大校長遴選爭議過程中，確實遭遇許多困難，例如現行制度並不周全，如果沒有校方積極配合，就容易落入無止盡的僵局。對此，政府會深切反省檢討，並虛心接受各界批評。