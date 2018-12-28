再被問到去留問題　賴清德自比為中繼投手：有上車就有下車

台灣「九合一」選舉後，台灣行政院長賴清德一度表示為選戰失利負責而請辭，最終獲台灣總統蔡英文挽留。 台灣行政院今日（28日）舉行年終記者會，賴清德被到去留時僅表示：「有上車就會有下車，時候一到，就會對外宣布」，他並稱當初進入中央，就認定自己是中繼投手。

台灣行政院舉行年終記者會，媒體都聚焦在有關賴清德去留的問題上。（中央社）

台灣行政院的年終記者會原定以回顧過去一年主要完成的政務，但媒體主要仍然聚焦在有關賴清德去留的問題，賴清德對此表示，一輛列車有上車就有下車，列車的方向不變，一定是通往更好的地方，讓人民有更好的生活。賴清德又指，組閣屬於總統權責，他接任行政院長時自詡為「中繼投手」，下任投手屬於總教練的權責，從來都不是投手之間在交代，又指自己會在適當的時間跟大家說明。

同時賴清德也希望民進黨雖然在「九合一」敗選，但仍要團結支持蔡英文的領導，特別是在當下最困難的時候，如果意見不一致，未來一年多的執政可能更辛苦，不管哪個團體，在當下面對最困難的時候，都應該共同面對。賴清德最後也打趣指，大家問的問題，讓他感覺大家都在慰留他，但因為今天是年終記者會，要報告行政院努力的成果，他個人的問題，會擇時跟大家報告。

民進黨自「九合一」選舉慘敗後，賴清德隨即請辭負責遭慰留，但他辭意堅定，日前就曾表示「時間一到會離開」。早前有消息指前行政院長蘇貞昌被爆將重掌行政院，最快1月總預算案後就會上任，退下閣揆的賴清德是否將備戰2020總統大選，成為外界焦點。

（ETtoday/聯合新聞網）