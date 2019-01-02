【習近平對台講話】蔡英文回應：台灣絕不會接受「一國兩制」

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今早（2日）在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平會上發表重要講話，並首次提到5原則， 探索一國兩制的台灣方案。 對於習近平的說法，台灣總統蔡英文今日下午在總統府正面回應指，台灣始終未接受「九二共識」，亦不會接受「一國兩制」。

台灣總統蔡英文正面回應習近平指，台灣始終未接受「九二共識」。（中央社）

對談須以政府對政府的模式進行

蔡英文指出，台灣始終未接受「九二共識」，因為北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」，又指習近平今早的對話證實了其疑慮。蔡英文重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。



蔡英文又指，願意與陸方「坐下來談」，但強調凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府的模式來進行。在這個原則下，她指出沒有任何人或團體，有權利代表台灣人民去進行政治協商。

對於兩岸關係，蔡英文指自己在昨日的新年談話已說得很清楚，那就是中國大陸必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；第二，必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。

第三，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服；第四，必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱作是「民主協商」。

蔡：大國須有大國的格局及責任

蔡英文亦認同，兩岸經貿應該互惠互利，共榮發展，但就反對北京以「利中」為核心，以利誘及吸引台灣技術、資本及人才「走進中國大陸」的經濟統戰。她又認為，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會也正看着中國大陸能不能有所改變，成為受到信任的夥伴。「四個必須」正是兩岸關係能否朝向正面發展，最基本、也最關鍵的基礎。



至於習近平所提到的心靈契合，蔡英文認為應該要建立在彼此的相互尊重與理解，建立在兩岸政府務實處理有關人民福祉的問題上，又舉例指眼前的豬瘟疫情、陸方向國際企業施壓，塗改台灣的名稱、「買走」台灣的邦交國、軍機軍艦繞台等動作，更不會帶來心靈契合。



蔡英文最後重申，九合一地方選舉的結果，絕不代表台灣基層的民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上做出退讓，強調民主價值是台灣人民所珍惜的價值與生活方式。