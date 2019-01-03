【習近平對台講話】柯文哲：台灣最重要是增加實力　恃吾有以待之

1月2日上午10時，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。其間國家主席習近平發表重要講話，多次提及「統一」，並提出探索「一國兩制」台灣方案。 據中央社報道，柯文哲今天（1月3日）上午9時在市政大樓11樓北區接受媒體聯訪，表示了解對岸立場。他仍堅持兩岸關係要秉持5個互相，而習近平對九二共識的定義，目前還沒有被台灣主流民意接受，「離心靈契合還有點距離」。

台北市長柯文哲。（資料圖片）

不過柯文哲也說，陸委會曾指明兩岸關係為中央職權，所以台北市長毋須說太多，「用中央當基調，再去調整而已」。

提「兩岸一家親」是善意表現

柯文哲說，兩岸各有立場、各有堅持，才陷入僵局，也因此需要協調，「我主張有僵局，所以才要交流，有交流才會帶來善意，有善意才會比較容易突破僵局」。他指先前在雙城論壇提及的「兩岸一家親」，就是善意的表現，沒有涉及政治層面，僅限於城市交流。

引《孫子兵法》強調實力原則

柯文哲又稱，台灣最重要的還是增加自己實力，「無恃敵之不來，恃吾有以待之」，重申國際場合講究實力原則：「如果我們自己經濟不行，國防不行，也沒辦法上牌桌跟人家叫牌」。

據知柯文哲所言古文語出《孫子兵法》第八篇〈九變〉，全句如下：