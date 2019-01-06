【民進黨補選】得票達超過7成　前行政院秘書長卓榮泰當選黨主席

台灣總統蔡英文在早前的「九合一」選舉後，辭任民進黨黨主席一職，為民進黨在選舉中大敗負責。 民進黨在周日（6日）舉行黨主席補選，代理主席林右昌在晚上公布結果，由前行政院秘書長卓榮泰勝出，得票率高達72.60%，得票數超過2萬票，擊敗得票數僅有9323票、得票率為27.4%的前民進黨副秘書長游盈隆。

民進黨中執會會在周三（9日）公告當選名單，卓榮泰其後就會宣誓就職交接，任期至2020年5月19日。卓榮泰上任後首個任務，將會是在月底舉行的台北與台中立委補選。

現年59歲的卓榮泰是在台北出生，在國立中興大學法律系畢業，從政後曾擔任行政院秘書長、總統府副秘書長、立法委員、台北市議員、民進黨秘書長等職務。

蔡英文為民進黨在「九合一」選舉中大敗負責，即時辭任黨主席。（中央社）

外界將這次補選視為保皇派與非保皇派派的對決，對於黨內派系問題，卓榮泰在選舉前曾稱只要黨的負責人能夠公正，不要把派系的利益放在第一，不凌駕黨與國家整體利益，未來派系問題會是良性發展，他亦會朝這個方向努力。

民進黨選出新黨主席，國民黨發言人歐陽龍隨後表達恭喜，期待未來兩黨可以良性競爭，為台灣民眾謀福祉，又盼望卓榮泰帶領下的民進黨能正視兩岸問題，找到兩岸交流默契。

（綜合報道）