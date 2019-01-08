前AIT主席卜睿哲：九二共識一直是北京的說法，習沒有重寫歷史

前美國在台協會主席卜睿哲今（8）日以專文分析中國國家主席習近平提出的「習五點」，他指出一國兩制在台灣沒有市場，無法作為解決與大陸分歧的基礎，過去香港的實踐更加劇台灣疑慮。

習近平提出探索一國兩制台灣版本，引發台灣社會熱議。

目前任職於華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的卜睿哲（Richard Bush）今天在智庫網站發表2篇文章，分析習近平2日在「告台灣同胞書」40周年紀念會上發表的「習五點」內容。

卜睿哲指出，多數台灣人瞭解台灣經濟與中國大陸密不可分，也不樂見軍事衝突或不穩定，但台灣人期望掌握自己命運，一國兩制在台灣沒有市場，無法作為解決與大陸分歧的基礎。同時，過去5年香港的發展，加劇了台灣的疑慮。

對於習近平提及統一，卜睿哲認為忽視民主台灣大眾的感受，習近平提及的「民族認同」，也忽視台灣僅少數人自認是中國人的民調結果。習近平似乎不清楚即使制度有所缺陷，台灣民眾並不想拿民主體制冒險，一國兩制充其量僅有部分民主。

他也指出，對於北京干預台灣政治進程的行為，台灣領導層與公眾應該有所警覺，更致力於保護台灣民主，避免外來干預，美國也應制定措施協助台灣。

分析習近平談話內容，卜睿哲認為主要是重申1979年聲明，一個重點在於習近平將統一台灣具體放入他的「中華民族的偉大復興」標誌，但並未設定明確的統一時間表。

他也指出，習近平雖然承諾建立協商制度，但以「九二共識」與反台獨為前提，等於排除民進黨。習近平一方面談「中國人不打中國人」，另一方面又不排除武力犯台，並說北京「保留採取一切必要措施的選項」，意味中國領導人對這個模糊表述有解釋權。

卜睿哲說明了習五點的九二共識，並無重寫歷史含意。（翻攝網絡）

卜睿哲分析，習近平並未暗示北京準備彈性調整一國兩制實質內容，以消除台灣疑慮。他雖然承諾北京會考量台灣觀點，卻無視台灣民主制度，以及這對中國實現目標所製造的障礙。

總統蔡英文隨後召開記者會說：「我們始終未接受九二共識，北京當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制，今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮。」

不過，值得一提的是，蔡英文一口咬定九二共識是一個中國、一國兩制，但卜睿哲有指出，「習近平講的九二共識一直是北京的說法，台北當時的定義並不明確，所以習並沒有重寫歷史」，只是在「告台灣同胞書」40週年談話，期望就兩岸和平統一路線，拋出「一國兩制」解決方式。

（中央社）