【薩台斷交】薩爾瓦多無預警取消對台免簽　台外交部抗議

台灣與中美洲國家薩爾瓦多去年8月斷交。台灣外交部周二（8日）表示，去年12月11日獲知薩國政府無預警取消對台免簽待遇，已向薩方表達抗議，並相應取消薩國來台免簽待遇。

台灣駐薩爾瓦多使館。（路透社）

台灣外交部副發言人歐江安表示，外交部於去年12月11日獲悉薩爾瓦多政府無預警取消給予台灣護照持有者免簽證入境待遇。為維護國家尊嚴並基於平等互惠原則，外交部即於同月12日相應取消薩國護照持有者免簽證來台的待遇。

她進一步表示，對於薩國無預警取消對台免簽，外交部已透過管道向薩方表達抗議。

根據台外交部領事事務局網站資訊，台灣民眾前往薩爾瓦多須事先申請簽證；由於薩國政府在台未設立代表機構，民眾赴薩前，須與薩國駐外大使館（例如駐日本大使館或駐韓國大使館）洽繫簽證申辦事宜。

台外交部先前宣布，自2017年7月12日起實施拉丁美洲及加勒比海地區10個邦交國國民來台免簽證措施，其中薩爾瓦多國民可享免簽停留90天。

台媒報道稱，去年8月台薩斷交後，台旅遊業者曾表示只要簽證條件不變，對雙方影響不大。薩爾瓦多不是台灣在中南美地區的熱門旅遊目的地。根據台觀光局統計，2017年台灣赴中南美洲有7762人，中南美洲赴台有22918人。

除薩爾瓦多外，烏拉圭政府日前也宣布，自2018年12月5日起，暫停給持有「中華民國護照」者免簽入境90天的待遇。台外交部稱，烏拉圭政府的說法是相關電子系統還未建置完成，「但也不排除中國大陸介入的可能性」。

（中央社/環球時報）