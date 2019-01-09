台灣爆蛋荒台北新北每人「限購10顆」　產地價創20多年新高

台灣近日爆發蛋荒。台媒報道稱，近日各地傳統市場、餐廳或其他蛋量需求高的餐飲業者，都接獲蛋商通知要調高蛋價，讓他們叫苦連天。 有業者透露，最近1台斤（600 克）成本價38元（新台幣，下同），零售價更漲到45元，現在有錢也調不到貨，台北市與新北市地區甚至貼出「限購10顆」的規定。

台媒報道稱，有商家表示，這是20多年第一次遇上天價雞蛋。過去約160至170顆一箱的雞蛋價錢為約500至600元，頂多冬天會漲到一箱600至700元，現在卻直接漲至800元。

至於根據官方農委會畜產品「產地農場價格」顯示，雞蛋的產地價目前漲到1台斤36.5元，創下20多年來新高。

台灣近日爆發蛋荒，產地價創20多年歷史新高。（網絡圖片）

台北市蛋業商業同業公會理事長高傳謨表示，2017年發生戴奧辛毒蛋事件，雞蛋價格下跌，有些蛋農覺得不划算就收掉雞場，2018年雞數沒有補足，供需不平衡，由清明節以後就開始漲價。高傳謨又解釋，禽流感只是造成蛋荒的原因之一，年關近、蛋用量大也是其中一個因素。另外2018年一整年種雞場疫苗失效，很多雞隻死亡，也造成雞蛋產量減少。

農委會：春節過後才會恢復正常供應

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙則回應稱，起因為南部日夜溫差大，雞蛋產量變少，現時產地價漲新台幣3元，仍是合理價格。李宜謙又稱，其實早在去年12月下旬就開始出現缺口，過去1天至少需要10萬5千箱，現在產量只有10萬箱，預估春節過後才會恢復正常供應。

（綜合報道）