【有片】台媒稱職業網軍製造「韓流」　韓國瑜：批評抹黑聲浪更大

去年底出選高雄市長並成功當選的韓國瑜，在台灣成功製造出一股「韓流」。 不過韓流背後，可能是有人刻意帶起風向，《天下雜誌》報道指，有網民在台灣最熱門的網上論壇經常提起韓國瑜，疑似是韓國瑜的網絡打手。

台灣《天下雜誌》分析有「台灣高登」之稱的PTT討論區上，1.6萬多筆與「韓國瑜」有關的原始資料，再搜尋相關發文或參與討論的賬號，發現有幾個特定賬號沉默至少一年，直到去年選舉前三個月才瘋狂發文。

其中一個就是賬號就是「mark2165」，他在2018年7月發了四個帖文，之後慢慢活躍起來，最快不用兩分鐘就發一個，他最喜愛流連政治版，試過一日有17小時都有貼文，也會轉貼一些韓國瑜的造勢活動的宣傳海報，呼籲支持者到場。

逢甲大學資訊工程學系助理教授王銘宏就認為，政治上的網絡打手有特定的政治偏好，而且反應快、上線時間長，看來這位mark2165很符合網絡打手的特徵。

不過疑似是mark2165的本人就在ptt上回應，聲稱不認識韓國瑜，更指如果這樣就可以帶起「韓流」的風向，民進黨2020年總統大選，應邀請他去做宣傳。

韓國瑜今天受訪時表示，完全不知道「職業網軍」，他說團隊的網絡小編人數少、年紀輕，感謝很多在網絡上愛護、支持的朋友，但也別忘了，批判他的聲浪更大，而且幾乎是鋪天蓋地的批判，從來沒有停過，「如果各位關注網絡上誰支持我的同時，也請關注一下網絡上如何的批判、抹黑」，這樣比較公平。