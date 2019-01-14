【封殺華為】台灣工研院：禁華為產品進內部網絡　以保資訊安全

大陸電訊業龍頭近來遭多國封殺禁用，澳洲、新西蘭、日本及英國等先後響應美國呼籲，以國安問題為由，將華為剔出供應商之列。 據中央社報道，台灣工業技術研究院1月14日發布通告，稱為了維護資訊安全，15日中午起再不支援華為手機和電腦使用內部網絡，但供公眾瀏覽的官網則未受限制。

華為在5G技術領域領先，但在多國被封殺。（美聯社）

報道引述工研院公告，該院指依資安管理法規定，從今年元旦提高資安管理級別。由於工研院內部網絡有非常多研發成果和技能知識（know-how），為免生資安疑慮，自明天（15日）中午起，工研院內部網路不再支援華為電腦和手機用戶。至於供公眾瀏覽的一般官網，並未就手機和電腦品牌設限。

美台商業協會會長曾公開「警告」

工研院屬「公設財團法人」，由台灣經濟部於1973年成立，官方介紹其為台灣最大的產業技術研發機構，也是開創台灣半導體產業的先鋒，成立40多年來，累積近3萬件專利，新創及育成273家公司，包括台積電、聯電、台灣光罩等著名企業。

另外去年12月，美國美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）曾公開「警告」：「使用華為的設備將對台美關係帶來負面影響。」他又表示：「假如使用華為設備，就別指望美國對台灣有所往來。」