台特殊學校教師涉虐SEN生　拿菜刀威嚇　逼頭戴尿片食指天椒

國立嘉義特教學校國中部林姓導師遭家長指控對特教生餵朝天椒、威脅拿菜刀剁手、紙尿褲套頭等，台灣人本基金會去年7月開記者會踢爆，教育部重啟調查，學校教評會決議記林姓導師兩支大過、停聘一年半； 人本人員16日到學校抗議，控訴「師師相護」包庇自家人，且停聘期間不上班卻領半薪，要求教育部將無良老師解聘，捍衛特教尊嚴。

該名特教生父親16日透過電話表示，去年4月期間女兒半夜拉肚子，一問之下才知道在學校被老師餵食朝天椒，女兒還吐露老師在廁所拿菜刀恐嚇等，讓他吃驚不已，校園裡怎麼發生如此離譜行徑，且施暴者還是班導師。

學校表示，這名女學生是輕度智能障礙，國小讀一般國小，國一下學期、去年2月從普通國中轉進特教學校，校方透過家訪等方式，徹底了解學生能力及身心現況，也設計輔導及教學策略。校長許碧雲說，去年4月，家長陳情得知班導師有疑似體罰行為，隨即透過校安通報系統呈報教育部，也啟動社政通報，去年8月底新學期開始，為這名學生換班級、換導師，學生目前學習狀況良好，家長透過聯絡簿也給學校正向回饋。

體罰事發被踢爆後，教育部組專案小組做調查報告，國教署調查釐清後，認為部分指控屬實，部分是認知差距。對於餵食辣椒一事，特教生說老師餵食整根朝天椒，家長將學生排洩出的整根辣椒拍照佐證。老師則說，當時餵食辣椒醬，讓學生感受味蕾刺激，是教學一部分。去年12月校方做出相關處分，被控主要施虐的林姓導師記兩支大過、停聘1年半，另一名林姓導師被記小過、列輔導對象，校長許碧雲被教育部國教署記兩支小過。處分近期已報教育部核備中。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍表示，依台灣《教師法》第十四條之三的「停聘」規定，教師先停職離開教學校現場，避免調查期間繼續與被害學生接觸，是暫時狀態，停聘期間應發給半數本薪（年功薪），停聘原因消滅後回復聘任，本薪（年功薪）應予補發。也就是林姓導師停聘1年半的懲處，不用工作在家領半薪，期滿後，再把其餘薪水一次領回，「暴力老師不上班照領薪，由全民買單，究竟是懲罰還是獎勵？」

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許碧雲表示，停聘是給老師反省時間，老師須自費進行專業心理諮商，增加自我覺察能力及情緒管理技巧，心理諮商次數及成效，需經諮商心理師評估才算完成；是否回聘教職，待停聘期滿後，經輔導期2個月，教評會輔導小組審議通過即可繼續任教。

學生家長、特教學校、嘉義縣社會局事發後分別對2名林姓導師提告強制、傷害及偽造文書等。校方說，停聘期間，若司法機關有進一步調查結果，會再開教評會審議。

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