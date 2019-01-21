台男網售迷姦「乖乖水」　買家「使用」無效後報警：免害無辜民眾

騙很大！台灣蔡姓男子將白開水裝進小玻璃瓶，在網路上佯稱這是「乖乖水」（迷姦藥水），一瓶販售台幣1600元（約港幣400元），聲稱服用後效果持續3小時，一瓶可使用多次，飲用者會毫無記憶；數十名網友好奇購買，有人發現是假貨，怒而檢舉，台灣警方將蔡逮捕，查扣22瓶乖乖水，送驗確認都是白開水，訊後依詐欺罪函送法辦。

蔡姓男子將白開水裝進小玻璃瓶，在網路上佯稱這是「乖乖水」（迷姦藥水），一瓶販售1600元，聲稱服用後效果持續3小時，一瓶可使用多次，飲用者會毫無記憶。（聯合新聞網提供）

台灣保二總隊刑事警察大隊偵一隊接獲檢舉，民眾指出有網友在臉書個人帳號或社團內販售迷姦藥水，深感敗壞社會善良風氣，該名民眾也有訂購，並發現買到假貨，使用後毫無反應，希望警方查辦，避免無辜民眾受害；網友指出，是在Line通訊軟體收到好友邀請，加入後看到對方刊登廣告，引起好奇心購買。

警方依檢舉人提供資料，與刑事警察局偵查第二大隊共組專案小組深入追查，加入對方Line帳號後，還學一般想購買的網友「色色的」探詢，順利以台幣1600元（約港幣400元）的價格買到迷姦藥水1瓶，先送到相關單位鑑定，發現沒有檢驗出任何毒品或其他藥品成分，研判嫌犯使用詐術誆騙民眾購買商品。

販售的網友去年6月起在臉書個人帳號、社團與Line帳號大打廣告：

作用：催情、迷幻、聽話、失憶，起效時間：10分鐘，持續三小時以上，服用方式：放進任何酒水飲料中飯後三小時或者空腹飲酒效果最佳，味道：沒有任何味道的速溶液體

10多分鐘後開始催情興奮聽話，60到90分鐘後自然睡著，3小時左右醒來失憶，恢復正常

沒有任何味道、沒有副作用、代謝超級快檢查不出來、效果烈起效快、使用方便、融於白水、白酒、啤酒、紅酒、咖啡

察覺不出來，屬於催情產品中的巔峰之作，主打催情、聽話、迷幻、失憶

▼▼蔡姓男子將白開水裝進小玻璃瓶，在網路上佯稱這是「乖乖水」（迷姦藥水），一瓶販售1600元，數十名網友均「色色的」探詢。（按圖放大LINE對話）▼▼

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台灣警方依據交易紀錄、匯款資料等，鎖定台南市北區34歲蔡姓男子，前往蔡經營的物流中心將他逮捕，當場查扣22瓶「乖乖水」（迷姦藥水）與購買者資料單據；不過經聯繫相關被害人，僅有3人願意前往製作筆錄，不少人礙於面子，或可能擔心被警方詢問購買用途，不斷稱自認倒楣，不願前往。

警方將查扣到的22瓶「乖乖水」送驗，確認每一瓶都沒有任何毒品或其他藥品成分，僅是普通白開水；偵訊時，蔡矢口否認犯罪，供稱經營物流中心，那是中國大陸寄來的商品，要轉送給台灣的買家，完全不是他刊登廣告販售的，訊後依詐欺罪函送台南地檢署。

警方呼籲，臉書、Line通訊軟體盛行，民眾在手機上可輕易取得販售推銷廣告訊息，造成不肖歹徒利用民眾簡易購物心態，販售不法商品；國人應避免使用社群軟體私下交易，勿在網路購買未經衛生署許可的藥品類商品，以免遭騙或觸法。警方將持續查緝非法販售不明藥品，取締非法，保障合法。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】