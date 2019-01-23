美眾議院通過法案挺台重返世衛　台立委：天助還需自助

美國眾議院今（23）日無異議通過支持台灣重返世界衛生組織（WHO）組織法案。 曾以國際女醫師協會會員身分參與世界衛生大會（WHA）的台灣民進黨立委林靜儀表示，「這是對台灣外交打了一劑強心針。」

台灣總統府對美國眾議院通過支持臺灣重返世界衛生組織法案表達感謝。（資料圖片）

美眾院議員約霍（Ted Yoho, R-FL）提案、新任眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）連署「支持台灣重返世衛組織法案」，於今日凌晨在眾院無異議通過。

據悉，該法案要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位。這項法案去（2018）年也曾在美國聯邦眾議院表決通過，但因為參議院議程緊湊，未能排入參院法案表決議程。

現在，這項法案22日在美國眾議院院會無異議通過後，仍需送交參議院表決。

美眾議員約霍曾指出，美國將持續與國務院溝通，要讓中華民國的國旗能夠重新放回國務院的官網。（翻攝網絡）

對此，台灣民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，台美關係最近，有很大的進步與發展，這與美國對中國的態度有關，也是台灣在民主和平上的堅持獲得各國肯定，世界各國也希望台灣在防疫上扮演更大的角色。

曾在2017年以國際女醫師協會會員身分參與WHA、2018年隨立法院視導團前往瑞士參訪WHA會場的民進黨立委林靜儀說，聽到消息十分振奮，首先要肯定過去幾年來駐美及其他駐外外交官員努力的成果。

她說，重返世衛組織當然不可能美國給、台灣就會進，美國也只是世界衛生組織的會員國之一而已，但有一定的地位，這次等於在外交上給台灣打了一劑強心針，未來理念相同的國家，會陸續表態支持台灣。

不過，林靜儀也說，不是美國支持台灣就能重獲世衛觀察員地位，台灣也要有足夠的國際觀點、參與國際組織的責任感，國人應該支持政府，政府在相關預算與經費的編列上，應該有國際觀點的思考與準備。

至於台灣其他黨團的反應，作為醫師的國民黨立法委員陳宜民說，美國眾議院過去這幾年都有相關決議，因為這跟人道醫療有關，不會有人反對。他說，當然希望美國參議院這次也能夠支持。

他表示，雖然外交盟友很重要，但是台灣自己的努力也很重要，畢竟「天助自助者」，尤其台灣在全民健保、大數據管理等都是強項，呼籲衛福部應該編列預算，到日內瓦參加會議，提出相關會議申請，展現台灣在醫療與公共衛生管理的實力。