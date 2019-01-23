【封殺】台行政院資安處長簡宏偉：3月底將有大陸公司「黑名單」

台灣行政院資通安全處處長簡宏偉日前接受日本傳媒訪問時提到，台灣正編製一份詳細的中國大陸科技公司「黑名單」，預料可在3月底出爐。

據《日本經濟新聞》報道，簡宏偉透露該份「黑名單」將由可能構成安全威脅的中國大陸公司組成，並且會不時更新，「在這種情況下，所有（台灣）政府部門，組織和政府控制的企業在購買新設備時，都可以有一個明確的想法。」

報道指，除了近期「大熱」的華為外，曾一度被美國重罰的中興通訊、監視器製造商的杭州海康威視及大華技術都有可能在首批名單之內，甚至還會有電腦製造商聯想。

華為等公司將會被列入首批黑名單之內。（視覺中國）

簡宏偉又表示，「黑名單」同時會提供給民營公司參考。此外，資安處下周將會發布政府機構使用電子設備的指導方針，包括有政府不會提供公務員中國大陸製造的智能手機，並禁止公務員在公務行動裝置中使用微信等通訊App。指導方針亦適用於台水、台灣中油、台電等公營事業、醫療及研發機構等。

另據《觀察者網》報道，執政民進黨當局早前已表明針對中國大陸技術及產品擴大防範，例如上周一（14日）起，半官方背景的台灣工業技術研究院宣布禁止員工使用華為手機連接內聯網；資策會將阻絕華為產品連接無線內聯網；國家實驗研究院將阻絕中國大陸品牌的產品使用內聯網，包括手機、手提電腦等，同時又強調研究院的主機及核心網絡設備均未有使用中國大陸的產品，未來亦將遵照指示辦理採購事宜。

（綜合報道）