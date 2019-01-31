【魂斷他鄉】兩台男悉尼騎電單車送Uber Eats外賣　遭巴士撞斃

據英國每日郵報報道，台灣兩名男子周一（28日）晚間在澳洲悉尼騎電單車送Uber Eats外賣時，遭分心的巴士司機撞上，導致8歲的陳冠偉（Kuan Wei Bill Chen，音譯）和32歲的許舒博（Su Po Hsu，音譯）慘死街頭。

兩名台灣男子在澳洲悉尼騎電單車送Uber Eats外賣遭巴士撞斃，圖為事故現場。（影片截圖）

據報道，兩車相撞後，騎電單車的陳冠偉被撞到對向車道，遭來車當場輾斃；後座的許舒博亦傷重不治。49歲的巴士司機Luis Rojas被控疏忽駕駛和危險駕駛致死罪，事發時他正使用手機，且未佩戴安全帶。

當地警方表示，Rojas在撞擊時並未踩剎車，受害兩人的電單車則似乎停著未動。巴士從後方將他們撞飛到對向車道，兩人當場死亡。據悉，有11年巴士駕駛經驗的Rojas將在3月26日出庭。

悉尼的台灣人社群得知兩名同鄉發生意外後感到震驚，一名友人表示：「舒博去年到澳洲，我和冠偉在2013年當過室友，我們一起在墨爾本工作。我從Facebook得知兩人過世的消息，貼文中的名字看起來很眼熟。」

台灣駐悉尼辦事處今天（31日）證實2人喪生消息，辦事處在事發後第一時間通知兩人在台家屬，家屬相當悲慟，已在周三（30日）前往悉尼，希望以傳統方式處理後事。

（每日郵報／聯合報）