【鈕承澤性侵案】受害人胸部驗出DNA　北檢依強制性交罪提公訴

台灣著名導演鈕承澤去年底被指控性侵女性工作人員，被台北地檢署諭令150萬元新台幣交保。北檢在周五（1日）宣布偵查終結，並依強制性交罪向鈕承澤提起公訴。

北檢認定，鈕承澤在去年11月23日邀約其執導電影《跑馬》的劇組人員及受害人到家中聚會，並待其他人員離開後，借酒意施以性侵，「將A女強押於沙發（梳化）上後強脫A女衣褲，並以手指強行插入A女之陰道內而強制性交得逞」。鈕承澤更欲再進一步之際，由於受害人堅抉不從，在梳化上身體蜷縮哭泣發抖，肯獲讓穿回衣物離開。

檢方認定鈕承澤將受害人壓在梳化上並強脫其衣褲，然後以手指強行插入陰道內而強制性交得逞。（視覺中國）

北檢歷經近兩個月的偵查，不但在受害人胸部採集到帶有鈕承澤DNA的口水，且案發後鈕承澤曾向受害人私訊道歉，犯罪事證明確。北檢認為，縱然鈕承澤對受害人心存好感而犯案，又覺得受害人對自己有好感，或者犯案前曾飲酒，均不是寬減刑責的正當理由。此外，鈕承澤在案發後的言論，全然沒有意識到自己嚴重認知偏差及對受害人造成的傷害，更避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，甚至暗指受害人「與有過失」，「難認犯罪後態度良好等情，處以適當之刑」。

（綜合報道）