王金平料3月宣布參選台灣總統　多維：他在兩岸問題上態度曖昧

國民黨總統初選競爭激烈，黨內大老已開始各種暗中角力。 事實上，除了前新北市市長朱立倫之外，備受關注之一的台灣立法院前院長、國民黨立委王金平，近期也是動作頻頻。即便王金平在媒體面前，仍未鬆口，但其言行已展露競逐黨內初選的野心。外界預計他3月就會宣布參選。

國民黨立委王金平近期四處拜訪台灣各個工商團體。（VCG）

據了解，王金平於新春期間，先是頻繁造訪台灣南部，拜訪各縣市首長，更順路與民進黨台南市長黃偉哲參加宮廟祀典大禮。今（13）日，更到台中參加台中市總工會新春團拜活動。就連國民黨台中市長盧秀燕都稱讚王「很聰明，清楚台灣工會力量大。」

此外，王金平近期也在媒體面前大談2015年國民黨總統大選的「換柱事件」，他指，當初國民黨黨內高層：馬英九、朱立倫曾經三度徵詢他選副總統與總統；同時，在朱立倫決定換下洪秀柱之前，他已同意接受徵召選總統，但最後卻不是自己。此言一出，被外界解讀在暗酸朱立倫不厚道，力爭國民黨內支持者。

儘管如此，外界仍不免好奇王金平「是不是真的要選？」還是透過「放話」，為自己某取國民黨內一定的角色。

王金平在臉書發梗圖，宣示參選決心。（擷取臉書）

12日，王金平也在臉書官方粉絲專頁「台灣公道伯」發文，指近期走到哪，大家都會問他「某個問題」，他只好透過一張蒜頭梗圖幽默回應，表示自己「蒜到底」，已是明指／暗指投入國民黨總統初選的決心。（編按：閩南語「蒜」音是普通話「選」舉之音、意。）

姑且先不論王金平如何操弄黨內總統初選氛圍，他仍然必須面對兩岸關係的論述。畢竟，直至今日，王金平對於兩岸問題上的態度，一直是模稜兩可。早前他發表新書，還自稱是「藍皮台骨」。

《多維新聞》昨（12）日發表評論指出，王金平雖然在大陸學界並未認為他是「台獨」。但現在在大陸網站上查「王金平」，多數輿論卻將他歸類為「台獨」，這又是為何？

該篇文章羅列了幾點，因為王金平有「本土派」、「與民進黨交好」與「曾支持太陽花學運」等三大特質，而這三大特質決定了大陸（與部分深藍和台灣統派）認為他「獨」。

也因此，該篇文章認為，王金平能在台灣政壇上歷久不衰、能夠長期在政商之間斡旋談判，與他的能力與性格脫不了關係。但是，若其真的宣布參選總統，這種滑溜、曖昧，能否在大陸與美國間過關（尤其是面對立場明確的中國大陸），那又是另一回事。